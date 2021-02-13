《100毛》前主播「黃慘盈」李嘉文（Jessica）現定居美國紐約追尋演員夢，前年她在當地認識土生土長的男友Willis。Jessica日前越洋接受《蘋果》專訪，大方透露拍拖經過：「我哋喺前年2月認識，但冇立即拍拖，我喺3月返香港做騷，反而日日聯絡，加上冇見一個人而你會好掛住佢，3月尾我返美國大家就開始咗。」怎料拍拖幾個月，因Jessica要回港辦理移民美國手續，又要分隔兩地約兩個月，但她回港後卻收到超級驚喜：「返港後第二星期，有日我同朋友食晏，佢突然出現。」不過Jessica自言早有眉目：「佢忽然講定有兩日好忙冇得FaceTime，連send message都唔得，我就估到少少。」在港期間，她帶對方了解自己成長的地方，一齊食菠蘿油及飲「茶走」。

宅在家過節

Jessica很欣賞Willis細心：「呢一年因疫情，我喺屋企拍片寄去試鏡，佢好細心為我執好一個位。」她又讚男友為人直率，不會轉彎抹角及講大話：「最重要係我喺佢身上學到好多嘢，令我成為一個更好嘅人，呢樣好重要，證明我冇揀錯人。」至於情人節如何慶祝，Jessica指兩人平時甚少慶祝節日：「啲人成日話喺屋企好辛苦，但我哋喺屋企幾個月都唔覺悶 ，即使只係去街口一蚊店都好開心。」不過兩人已計劃會去宿營慶祝拍拖周年紀念。