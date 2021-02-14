被經理人花姐踢爆仍是處男的姜濤，情人節聯同MIRROR成員柳應廷（Jer）和江𤒹生（Anson Kong）在尖沙嘴舉行網上音樂會，姜濤因身體不適，受訪時兩度腳軟、突然坐下。

阿Jer因要工作只能跟女友延遲明天慶祝，惟有在工作前買禮物，他表示是女友喜歡的潮流物品，但不會亂送戒子：「呢啲要有意義嘅時候先送，唔可以亂送。」而單身的Anson Kong提出擇偶條件最好是圈外人，因同時是圈中人，若情人要拍親熱戲自己會呷醋。

A0的姜濤覺得拍拖要順其自然，入行後仍然沒有人向自己示愛，又說身邊沒有太多異性出現。腳軟的姜濤更自嘲潺弱：「唔好搵我呢類人做男朋友。」被花姐取笑性格悶，他承認：「都係嘅，可能對住花姐更悶。」但阿Jer為姜濤大平反：「其實姜濤個人好sweet，好有心思，送禮物會準備兩份，一份正常嘅，另一份唔好嘅禮物畀對方抽。」兩位單身族又說不想阿Jer女友介紹情人，因怕朋友介紹反而有壓力，若感情出問題會影響與阿Jer的友誼。

農曆新年派開工利是，姜濤甚有情趣，準備了不同面額利是抽獎，比TVB抽獎派1.8元更大手筆，他說：「今日包利是時諗到，覺得幾好玩，最大封3位數字，最細封雙位數。」Anson Kong笑言疫情影響收入，只準備4位數字，阿Jer因不知隊友準備利是，惟有後補給同事。

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