今天是大年初三兼情人節，《蘋果》邀得早前在《全民造星III》令人眼前一亮的麥詠楠（Buber），及被卓韻芝點名力讚的男男配田見超（田中）與許紹燊（小新）上演「新春情人儍膠膠劇場」，示範最無厘頭、最意想不到、最儍豬豬的「一句激嬲女朋友」真實版。

三人要分享被情人激嬲的經驗，受訪期間，田中與小新如入無人之境，不時互相傷害，看得暫時單身的Buber又驚又羨慕，更自嘲是「憑實力單身」。田中與小新拍拖三年多，問到他們如何慶祝情人節？小新笑謂：「天天都是情人節。」田中即忍不住反擊說：「天天都是情人節係藉口。」後來才改口，指天天都是情人是真理，因為兩個愛錫對方的人，不應該因為情人節才愛錫對方：「我好少買花，大家睇我喺節目送花畀佢，可能係……」小新緊接着說：「唯一嘅一次。」

田中便解釋男士很少送花：「女仔就應該送吓嘅，通常我會買零食、買啲好靚嘅甜品、盡量整到類似禮物咁送畀佢。我唔鍾意好刻意咁買一樣嘢，刻意買通常揀得唔好，唔需要睇佢價值。」小新搞笑地以白眼還擊，他又爆被田中激得最多，就是對方發自己𤷪𤺧的時候：「佢最常激嬲我係佢亂咁嚟，佢憎恨呢個世界，封信放歪少少又激嬲佢，隻蛋打歪少少又激嬲佢，揼垃圾都激嬲佢，我就會好𤷪。」的確另一半忽然厭世，實在令人很苦惱。然而田中向小新「回禮」的例子，同樣叫另一半摸不着頭腦，他說：「佢通常激嬲我嗰句就係『我瞓覺喇』，即係明明佢提出個話題同我討論，佢講完想講嘅嘢之後就瞓，我都未講。」小新聽罷即為自己平反，笑指田中很長氣：「佢一講就講三個鐘。」田中坦言自己性格有點像女生，總希望伴侶多聆聽自己的內心世界，但男士普遍較粗枝大葉，心思不如女生細膩。

至於，實力單身代表Buber又如何？她坦言自己太簡單，生活從來沒有儀式感：「所有嗰啲節日，我都唔記得亦冇所謂，我連聖誕節幾多號都唔知，如果我再咁迆（hea），應該會迆到80歲，所以都覺得要開始注重吓啲節日。」鏡頭前出盡萬二分力的她，私下的生活就像平線，Buber說：「我係好悶嘅，好彩之前我另一半都好就我，但係而家又覺得要試吓新嘢，如果唔係冇咗新鮮感，好容易就冇咗。」問到另一半怎樣的行為令她最討厭？她笑謂：「我嬲嘅時候，佢存在我已經好嬲，哈。」

現實中，三人是他也是你和我，說到底情侶間還是最着重關心、溝通和包容，吵架可以，但不可含怒到日落，只要還是希望牽着對方的手，就好好磨合吧。鏡頭下，三人極盡「儍膠膠」本色，演繹來自網民的真實生活對話，祝大家開開心心過牛年，笑口常開！

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