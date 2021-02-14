國家：美國

類型：喜劇

劇情簡介：在虛構的紐約警署99分局內，一班騎呢隊員各有各怪異，又時常爭吵互相整蠱，然而到查案之時，往往都能通力合作勇破奇案，成為紐約市內最傳奇的分局。

在製作費龐大、名著劇本、明星效應等等因素下，要拍齣好的劇情片絕對不難，但在這個世代中，要以低成本零巨星的情況下，拍齣大人細路都喜歡的喜劇sit-com，才真正考起製作人功夫。最近新一季《荒唐分局》（Brooklyn 99）終於在Netflix上架，筆者認為本劇是堪稱近年最好笑的喜劇，今季更已是倒數尾二季，有買要趁手。

《荒唐分局》設定簡單，就是建構於一個紐約警察分局內發生的日常事，誠如《The Office》是辦公室、《摩登家庭》（Modern Family）是家族，而《荒唐分局》就是警局。劇集最出眾的地方是人物，所有事情都是因各人的性格與行為而起張力，令日常事都變得有趣。男主角Andy Samberg可謂因此劇登事業高峰，他將大量個人本色，如急才、伶俐口齒與戇直加入角色，令Jake一角充滿魅力，劇集也變得有生氣。老頂Andre Braugher是個外冷內熱的好上司、Andy副手Joe Lo Truglio是個天真的應聲蟲，其他探員如Melissa Fumero、Stephanie Beatriz、Terry Crews等都各有特色，但這裏最想講的，卻是秘書Chelsea Peretti。

Chelsea Peretti本身就是棟篤笑匠與編劇，非常有料，她的角色Gina是個普通秘書，本來最難發圍，但偏偏在Chelsea演繹下就成為台柱。她性格其實很古怪，但又很聰明，總常玩弄較蠢的幾個隊員，同時其實又心地善良。這各種反差放到同一個人身上，竟然不覺突兀，全靠Chelsea功架。可惜自上季起她因照顧小朋友退出此劇，令今季大為失色，可見她在此劇中的重要性。順帶一提，Chelsea的老公亦十分猛料，他就是做喜劇出身，近年爆紅的《訪・嚇》（Get Out）導演Jordan Peele。

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