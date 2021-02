有「小巨肺」之稱的譚芷昀(Celine)2017年參加美國才藝節目《全美一叮》(America’s Got Talent),憑一曲《My Heart Will Go On》唱出香港,表演片段在YouTube熱爆。轉眼間她已經13歲,開始步入青春期愛打扮,和小時候截然不同。近日她在Ig貼出拜年相,可見她染了髮尾變橙啡兩截色,畫了眼線及塗上橙色眼影,可惜太重手令眼袋更突出,穿碎花衫又顯得成熟,完全不似13歲之齡。

另一位Celine、「美心妹妹」楊鎧凝,當年在賀年蘿蔔糕廣告的可愛冬菇頭look至今令人難忘,現年12歲的她,同樣愛在Ig分享近況。相比譚芷昀,楊鎧凝的打扮較平實,一直保留齊蔭頭展現少女味,跟小時候差異不大,符合真實年齡,而且她早已當上KOL,不時為品牌宣傳,年紀小小已生財有道。