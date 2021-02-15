22歲「寒流女」Annabelle擁有35E驕人身材，早前被《蘋果》影到她在尖沙嘴海旁，無懼寒冬仍作低胸性感打扮，照片一出，旋即引起網民關注及起底，指該名「唔怕冷」的口罩少女用白滑雙乳抵寒風。

「寒流女」Annabelle受訪時稱當日不覺凍，又指自己有23吋半小蠻腰，強調身材純天然，亦因驕人上圍經常成為焦點，出街屢遇跟蹤狂，她大方承認有一個拍拖3年的男友！

昨日情人節，《蘋果》做街訪時，訪問了一位譚小姐與男友李先生，再次引起一眾宅男網民留意，估Annabelle是「PTGF（出租女友）」，另有網民留言「全世界都知佢係幸福賓周」、「條排骨仔搵個大木瓜女友，簡直天作之合」、「如果個女朋友着成咁就好」等。今次焦點不在寒流女身上，反而是她身旁的男士，亦有網民寫道：「戴同款口罩，仲幫女友拎袋，唔似 PTGF喎？…」

至於，被眼利的網民認出寒流女，Annabelle昨晚在IG動態留言：「啊！對唔住，真係又係我，我喺銅鑼灣行街㗎咋!咁啱被隨機撞正接受訪問。」當日Annabelle跟拍拖３年的李先生外出食午餐撐枱腳，之後買外賣回家陪家人食飯，李先生則稱花費約2至3千元慶祝，「浪漫嘅氣氛係自己製造嘅」，已買兩支玫瑰，送給自己和女友的母親，女友則送心形氣球。

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