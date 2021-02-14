涉及家庭的故事，最老土也最真實，老土是因為歷久不衰，真實是因為每個人都無可避免總會有體驗。香港的家庭故事，代表可能是《真情》或《溏心風暴》，嘈嘈閉，充斥外遇爭產與金句；台灣家庭故事，除了8點檔連續劇，還有其他。

撰文：月巴氏

李安《飲食男女》社會側寫 1994年

李安「父親三部曲」第三回。郎雄繼搬去美國跟兒子居住的太極拳總教頭，和對兒子性向睇通睇透的父親後，第三度飾演李安筆下的父親，演一個退休大廚，有三個對人生各有追求的女兒，父女關係疏離，側寫了上世紀90年代台北社會的急劇變遷，怎樣影響、牽扯到親情。

楊德昌《一一》中產問題 2000年

實不相瞞，當年應該太後生，在戲院看這齣楊德昌遺作《一一》，看到頻頻打喊露。事隔多年，修復上映，人已屆中年，才看出楊德昌處理家庭這題材的細膩——以一個中產夫妻做中心，像樹枝般，散開去，每一個家庭成員都有自身問題，而這些問題又影響家庭關係……楊德昌實在太犀利。

鍾孟宏《陽光普照》呈新典範 2019年

一個木訥的嚴父，一個堅毅的母親，一個看似完美的大仔，一個絕對唔聽教的細仔，再加一個突然殺出自稱陀住細仔骨肉的女子……這麼一個家庭，如此千瘡百孔，卻又如此真實，原來家庭問題，誰都有責任。家庭是照射住每個成員的陽光，但也會產生無可避免的陰影。台灣家庭電影新典範。