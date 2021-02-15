2021秋冬女裝的四大時裝周日程，今日由紐約時裝周打響頭炮。自武肺疫情後，傳統時裝周變陣舉行，來到重整旗鼓的第二個正式季度，秋冬2021系列的紐約時裝周如像戰後的殘骸一樣，只有零星的品牌舉行發佈，就連名字都改為「The American Collections Calendar」，當中大部分品牌都集中在14至18日網上發佈，只有極少數如：Jason Wu等舉辦實體騷。一眾美國大品牌已離開常規發佈日程，如：Michael Kors、Tommy Hilfiger等都擇日再來。中流砥柱的Jason Wu 依然為紐約時裝周開幕，將騷場打造成雜貨市集。R13 也預早在網絡上分享新一季的短片和照片，以英倫叛逆風暴掃走紐約疫情的陰霾。

Jason Wu

Jason Wu再次為紐約時裝周開幕，在一個空置的店舖放滿鮮花、酒水、水果和油醬醋，打造成Mr. Wu’s General Store的騷場，除了想表達設計師愛吃，亦剛好呼應疫情的日常，逛超巿、購買日常所需已成為正經事，過着這些基本而簡單的生活，是在混沌時代之下的一種幸福。系列的設計更是極盡悠閒舒適之能事，有1950年代及膝連身裙，配上大褸或針織衫，上面的印花圖案成為主打，有花瓣圖案、格仔等，又有跟「coca-cola」合作，推出品牌logo字款和玻璃樽印花圖案，認真地將日常生活放進時尚。大褸上有長短不一的流蘇和綴邊刺繡作點綴、針織冷衫有Cable knit 、條子、鈎織加上鬆身剪裁營造慵懶的效果，而英國鞋履品牌Dear Frances為系列設計不同的靴子 。

設計師亦穿上「可口可樂」t shirt 現身謝幕，而騷後，場內所有食物均會捐到當地的慈善機構，整場騷的感覺有將時裝周的格調下放，成為一次casual 的social gathering 聚會，將當下各種美式生活送上T台，重新定義時尚的角色。

R13

R13今季以蘇格蘭樂隊The Jesus and Mary Chain為主題，將90年代的grunge帶到後疫時代，品牌稱之為「Covid grunge」，顯示當今年輕人對疫症不屑一顧的態度。爛t-shirt、刻意做成worn feel的衞衣、紕口的冷衫，加上格仔裇衫和cardigan 等經典的grunge 服飾，層層叠叠，拼湊出靡爛的風格，就如經疫症災難洗禮過後一樣，大家都只想隨心所欲，撇開一切狀況，過自己想要的生活。

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