人氣Netflix英劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）自去年12月推出以來，在全球多國排行榜均穩佔十大位置，推出首28日內，獲8,200萬名觀眾收看，成為Netflix史上最多人觀看的原創劇集。黑人男主角Rege-Jean Page與25歲女星Phoebe Dynevor在劇中床戲連場，早前更傳出兩人暗撻，但原來Rege-Jean的真命天女另有其人。

Rege-Jean憑《柏捷頓家族》中的火辣性愛場面不但吸引大量女觀眾，亦吸引狗仔隊日夜追蹤。英國傳媒《每日郵報》（The Daily Mail）上周就拍到Rege-Jean在倫敦寓所附近，攬着同居女友Emily Brown難捨難離，他當日上車前往機場，準備到美國擔任綜藝節目《Saturday Night Live》（SNL）主持。據悉，Rege-Jean視Emily為結婚對象，兩人於去年2月一同在倫敦買樓築愛巢。Emily是幫品牌撰寫廣告的文案作家，亦是一名兼職足球員。

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