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獲封為「人肉發電廠」的蔡思貝入行七年緋聞多多，上月她「升呢」為視后後，即被指獲太陽金業有米高層Sam力追，疑做對方三奶後更狠飛胡鴻鈞。不過，蔡思貝在大前日年初一被目睹帶胡鴻鈞去親戚家拜年，之後由蔡思貝駕車一齊離去，女方擺明向男方大派定心丸。

於本月6日過30歲生日的蔡思貝，上月在一片爭議聲中成為無綫「視后」，隨即被踢爆搭上30多歲、太陽娛樂老闆「洗米華」周焯華的有米生意拍檔、太陽金業高層Sam，更指她即時狠撇「觀音兵」胡鴻鈞，消息爆出後，蔡思貝已隨即滅火稱：「我同Hubert（胡鴻鈞）從來都係好朋友，根本冇升冇降。」至上周五的大年初一，蔡思貝早上到電視城開工後，深夜即被《蘋果》讀者目睹與胡鴻鈞拍拖出現在荔景祖堯邨，疑似到長輩家拜年，帶得去見長輩，看來兩人關係不只「冇升冇降」，而是正式帶對方融入家中。

親迎接上樓

《蘋果》讀者張先生透過「爆相爆片」指，大前晚年初一約晚上11時，目睹蔡思貝忽然現身祖堯邨，他說︰「我見到蔡思貝時，佢係喺大廈落嚟接胡鴻鈞上樓，然後大約11點半左右，又見佢落嚟送親友落樓，之後又返上去。」張先生表示大約到凌晨12時半，見到蔡思貝、胡鴻鈞與一班人一齊落樓︰「今次佢就同埋一班親戚一齊落樓，成班人之中仲見到胡鴻鈞一齊，見佢哋成班人互相講拜拜之後各自離開，蔡思貝就同胡鴻鈞一齊行去攞車。」

張先生指蔡思貝及胡鴻鈞一同經過屋邨的小路，再行出大路，原來兩人所坐的啞黑色波子跑車停在路旁，幸好未有被「抄牌」。張先生指兩人表現十分合拍地分別行到車旁再各自開門上車，張先生謂︰「見蔡思貝好自然咁行去司機位上車，仲開咗車尾箱擺低啲嘢。」

自己做司機

之後蔡思貝做司機開車一同離去，該啞黑色波子跑車是由胡鴻鈞家姐胡嘉雯持有，去年10月蔡思貝便被傳媒拍到駕駛這部跑車代步，蔡思貝當時回應指從未見過胡鴻鈞家姐。可見胡鴻鈞的家人愛屋及烏，借出名貴跑車給她任用，關係匪淺。

蔡思貝2013年參選港姐獲亞軍入行，七年來先後跟王浩信、張振朗、洪永城、周志文及余德丞等十多位男藝人傳緋聞，但她只在去年承認入行初時，曾與麥秋成拍拖數載。她近年和胡鴻鈞的緋聞越傳越盛，上月卻忽然殺出有米Sam，指他安排自己的七人車和司機給蔡思貝任用，近月來女方更有不少名牌袋及靚衫裝身，貴氣逼人，還有傳她因有強硬後台撐腰，在公司內「冇王管」，拍劇例遲更毫無歉意。不過有指Sam已婚及育有一女，去年又傳出他包養羅彩玲，羅彩玲當時向《蘋果》堅稱未有跟Sam分手，蔡思貝疑似做三奶。