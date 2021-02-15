馬國明、黎諾懿和胡鴻鈞日前接受麥玲玲和林盛斌（Bob）主持的《師父有請》節目訪問，講到「旺夫旺妻」的話題，麥玲玲舉例黃杏秀、蔡少芬、孫儷、汪詩詩等都是旺夫女人，已婚的阿Bob藉機大讚老婆旺夫，而娶了前港姐李潔瑩被冠上「五億駙馬」稱號的黎諾懿則說：「老婆簡直係賢內助啦！識咗老婆之後，運勢一路好，尤其個仔出埋世之後更好，有師傅話我哋屋企連珠，我需要水，我老婆係水，我由頭到尾都好愛我老婆，好似初戀咁。」

黎諾懿自爆是在醉酒情況下跟太太一見鍾情：「我太太係周美欣介紹，之前約咗一年幾都冇機會見面，有次我同美欣都飲醉，太太就嚟接美欣，嘩！我見到佢覺得好靚喎，係佢喇！所以醒咗之後有少少後悔，不過酒醉都有三分醒，我有問佢拎電話，我太太談吐舉止等所有嘢都好吸引。」問到有個富貴老婆是否有壓力？他直言：「識我太太時已經冇乜理屋企生意，佢交畀哥哥理，只係做副線生意，好少參與屋企業務。」

麥玲玲問到三位會否介意成為「駙馬」時，手指不小心指向黎諾懿，他即笑說：「你拍呢邊做咩？我白手興家㗎喎！」麥玲玲續爆曾有富豪的女兒很喜歡馬國明求介紹，馬國明即反問：「咁你唔介紹我識？」麥玲玲坦言：「咁聽聞你有少少悶嘛！不過佢冇阿湯（女友湯洛雯 )咁靚。」

麥玲玲覺得馬國明一向異性緣強，但從不主動，「成日聽到唔少女人講，陳豪未結婚前係圈中最大筍盤，先揀陳豪再到馬明，馬明係值得嫁完再嫁嘅男人。」馬國明聞言笑說：「我唔覺喎！我同胡鴻鈞諗法差唔多，大家夾自然會少啲拗撬，咁樣已經好。我感情事唔會影響工作，曾經試過有啲性格唔啱就會鬧交，冇話邊個唔啱，過去咗就冇問題。」他自言從未發生過一見鍾情，每段感情都是相處一段時間之後才開始發展。

湯洛雯曾提到不斷被催婚，而男方一直沒行動，又揚言用視帝獎來換結婚，馬國明表示：「佢都係講笑啫！我結婚就話畀你聽啦！」麥玲玲直指馬國明好大機會先有BB後結婚，全場即時起哄，黎諾懿說：「咁阿湯要出絕招喇！」馬國明卻說：「我覺得呢個機會微啲，應該唔會中咗先結婚，希望係結咗婚先有BB，咁我每一次拍拖都係向結婚方向諗，因為我係好現實嘅人，唔結婚嘅話，拍拖係好浪費時間，你知我哋開工成日都冇得瞓。」麥玲玲指今年4至6月是良辰吉日，叫大家儲定人情賀馬國明。

至於剛被揭與蔡思貝拜年見家長的胡鴻鈞則被追問有否拍拖？他尷尬回應：「我真係唔知今日講呢啲，我以為講事業，不過我唔係好相信旺唔旺夫，好多嘢都應該互相磨合，最緊要係同對方性格夾。」麥玲玲又指三人之中最旺女人緣是胡鴻鈞，不過容易三妻四妾，亦會較遲婚。胡鴻鈞自爆：「我以前讀男校，都有同性朋友追求，我後知後覺，以為好friend，點知原來佢對我有意思，佢見到我同我初戀女友一齊就好傷心，佢覺得我玩緊佢，覺得我對佢都有意思，但其實只係好朋友，好多時間都一齊玩同去街，喺我世界入面，朋友之間咁樣係好正常，佢就覺得一定有啲嘢。」

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