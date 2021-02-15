日本女星北川景子將於4月推出TBS電視台連續劇《離婚活動》，與男星永山瑛太扮演準備離婚的閃婚夫婦，是北川自2011年主演《LADY～最後的犯罪畫像～》以來，相隔十年再演出TBS周五劇，對撼石原聰美新婚後主演的首部愛情劇。

《離婚活動》內容講述北川所飾演的時裝雜誌編輯水口咲與永山瑛太所飾演的航空自衞隊隊員拖都未拍就結婚，兩人婚後才發現生活習慣和價值觀都完全不能配合，導致經常吵大鑊兼決意離婚。但由於家醜不出外傳，兩人準備發展地下離婚活動計劃。在現實生活中，北川與歌手丈夫DAIGO已經結婚五周年，兩人上月就被影到恩愛偕同現時5個月大的囡囡到百貨公司挑選女兒節人形娃娃。

《離婚活動》將會與紅星石原聰美新婚後首度演出的日劇《戀愛在Deep》對撼，在劇中飾演海洋學者的石原日前就被影到在夕陽下拍攝，認真地執拾河邊的垃圾。石原在劇中戀上飾演負責開發海洋渡假村的二世祖綾野剛，石原想阻止開發計劃，同時命運卻令兩人墮入愛海。

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