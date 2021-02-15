昨日是大年初三兼西方情人節，除了到親友家中拜年，不少藝人夫婦都趁情人節互表愛意兼放閃。

杜汶澤目前正身處台灣，為自家網台拍攝《尋找他媽的故事》。科技發達他昨晚透過視像，跟處身香港的太太田蕊妮以視像情人節燭光晚餐慶祝。同老公分隔已有一段日子的阿田擺出一副冧樣，杜汶澤伸出雙手作狀擁抱老婆，田蕊妮說：「我們的情人節晚餐。」兩公婆非常有默契，都煎了大大塊牛扒作晚餐。

台灣歌星周杰倫同老婆昆凌，各自在IG貼相放閃。周杰倫貼出與老婆咀嘴相，祝大家情人節快樂，昆凌放了一張老公從後擁抱自己的照片，看到昆凌笑逐顏開，她留言表示：「說不上為甚麼很喜歡這張照片，捕捉到一個被我騙上遊樂設施嚇瘋的寶寶，祝大家情人節快樂，你們猜是哪一個遊樂設施？」

剛新婚3個月的岑杏賢（Jennifer）就首次發放老公的正面靚相及新婚合照，Jennifer的老公張嘉俊任職金融業，以往皆低調甚少上鏡，就算是結婚大日子，Jennifer亦只發放其夫的則面照片，而昨日就少有地分享二人的開心時刻，上載享用情人節晚餐的片段，又貼出結婚當日的照片，她在發帖留言：「To My Forever Valentine，Happy Valentine’s Day，Wishing everyone a Happy Chinese New Year and Happy Valentine’s Day。」

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