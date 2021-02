昨日是大年初三兼西方情人節,除了到親友家中拜年,不少藝人夫婦都趁情人節互表愛意兼放閃。

杜汶澤目前正身處台灣,為自家網台拍攝《尋找他媽的故事》。科技發達他昨晚透過視像,跟處身香港的太太田蕊妮以視像情人節燭光晚餐慶祝。同老公分隔已有一段日子的阿田擺出一副冧樣,杜汶澤伸出雙手作狀擁抱老婆,田蕊妮說:「我們的情人節晚餐。」兩公婆非常有默契,都煎了大大塊牛扒作晚餐。

台灣歌星周杰倫同老婆昆凌,各自在IG貼相放閃。周杰倫貼出與老婆咀嘴相,祝大家情人節快樂,昆凌放了一張老公從後擁抱自己的照片,看到昆凌笑逐顏開,她留言表示:「說不上為甚麼很喜歡這張照片,捕捉到一個被我騙上遊樂設施嚇瘋的寶寶,祝大家情人節快樂,你們猜是哪一個遊樂設施?」

剛新婚3個月的岑杏賢(Jennifer)就首次發放老公的正面靚相及新婚合照,Jennifer的老公張嘉俊任職金融業,以往皆低調甚少上鏡,就算是結婚大日子,Jennifer亦只發放其夫的則面照片,而昨日就少有地分享二人的開心時刻,上載享用情人節晚餐的片段,又貼出結婚當日的照片,她在發帖留言:「To My Forever Valentine,Happy Valentine’s Day,Wishing everyone a Happy Chinese New Year and Happy Valentine’s Day。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!