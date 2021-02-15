由男神宋仲基主演的tvN劇集《Vincenzo》將於周六首播，男神再攜新劇回歸公仔箱自然不容有失，今次他更要面對兩齣來勢洶洶的劇集，當中包括由韓國女星李智雅、金素妍及元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS人氣韓劇《Penthouse》第二季（逢周五及周六播出），同時又要對撼人氣爆燈的話題出軌劇《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》），當中《婚詞離曲》亦於周六及周日播出。

李太坤答應疏遠繼母

《婚詞離曲》目前已播到第8集，昨日播出的第8集收視更再次刷新紀錄，上下部份分別為8.171%及9.656%，瞬間最高收視破雙位數達10.6%，香港劇迷可於Netflix上追看。昨晚一集《婚詞離曲》講到李太坤被外母目擊陪繼母金甫娟到樂園玩，朴柱美對二人關係亦大感不是味兒，偷看李太坤手機後發現二人的親密合照。不過朴柱美就不動聲色，更突擊探訪繼母的家，看到李太坤餵繼母食紫菜包飯。回到家中，朴柱美拿出行李要求李太坤搬到繼母家方便照顧對方，李太坤就指與繼母的關係比生母更親密，而且他亦十分擔心喪夫後的繼母心理狀況，請求朴柱美不要誤會，最終李太坤答應會和繼母保持距離及介紹對象給她。至於三名身份神秘的女子李敏英、宋智因及林惠英，每集都會亮相，不過劇情一直未有交代她們的身份，而劇迷亦估計三人於劇中飾演第三者，而昨晚結尾三人齊齊出發濟州島，此時李太坤亦現身機場，令人好奇劇情將如何發展。

宋仲基型爆風騷現身

至於宋仲基主演的《Vincenzo》將於周六在Netflix上架，劇組今日除公開最新長預告外，宋仲基今日亦聯同全汝彬及澤演現身線上發佈會。宋仲基穿上西裝型爆現身，又孖全汝彬影合照，非常風騷。宋仲基在現場介紹了自己的角色，他說：「在意大利一直生活着，來到母親的國家韓國，感到孤獨、心酸和痛快。」宋仲基於劇中因組織的背叛而來到韓國，變成了以惡的方式處決惡徒的「黑英雄」，他說：「不僅是我，很多人都會感覺到，最近看新聞的話，各個領域都會出現很多壞人，《Vincenzo》在批判社會的同時，同時亦有愉快地講到這一點，非常新穎。比起壞蛋，壞蛋會教訓壞蛋們，這句話讓我很痛快，我的角色雖然外貌是韓國人，但也是在意大利生活過的，所以有着豐富的感情。」

《Penthouse 2》推新預告

而周五首播的《Penthouse》第二季今日亦再公開第二版預告，當中金素妍和Eugene再次出現矛盾，而預告中亦有李智雅的靈堂照，似乎她翻生無望，同時朴恩碩亦說：「全部死在我手裏。」似乎決心為李智雅報仇。香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看《Penthouse》第一季及第二季。

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