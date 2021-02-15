韓國男星金正鉉孖女星申惠善合作的tvN劇集《哲仁王后》，昨晚迎來第20集大結局，金正鉉和申惠善成功逃過一刧，兩人再度上演吻戲，並於宮中過着甜蜜的生活。至於有份客串、飾演靈魂附身在申惠善體內的崔振赫就再度亮相，劇情交代他成功返回現代，並發現歷史改變，大團圓結局。而昨晚一集收視再創新高達17.371%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看最新劇情。

為金正鉉擋槍

昨日一集講到金正鉉和申惠善藏在貢品車內偷運入宮，並意圖阻止提前舉行的登基儀式，而申惠善更一早安排永才偷走龍璽，以阻止登基儀式順利進行。而此時奸臣金太祐安排的殺手欲槍殺金正鉉，申惠善情急下為金正鉉擋了一槍，但最終金正鉉亦被射中，幸而兩人都事前穿上申惠善安排的防彈衣，不過申惠善仍受到槍擊，更突然大感痛苦。原來附身在申惠善體內的崔振赫靈魂終於成功回到現代，崔振赫終如願回到現代，但卻十分擔心金正鉉的安危，於是即跑到書局尋找歷史書，最終發現歷史因而改變了。

成功奪回權位

另一方面，金太祐繼續追殺金正鉉，最終金正鉉用刀對抗金太祐，雖然金正鉉可以殺死金太祐，但他卻保留其性命，並說：「活着吧，過着恥辱的生活就是你的刑罰，要讓你如行屍走肉一樣地生活着。」金正鉉成功奪回權位，更將大王大妃和神貞王后打入冷宮，同時又整肅朝廷，懲罰一眾貪官。而申惠善雖然回復正常，但她仍保留崔振赫的記憶，她和金正鉉亦不時在宮中約會，過着幸福甜蜜的生活。

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