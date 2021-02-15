台灣男星炎亞綸近日多現身於新興社交平台Clubhouse，今日他更新IG，晒出一張「刮刮樂」，並表示「又中十萬」，宣佈發了個小小新年財。有網民在post下直接留言問炎亞綸，用了多少錢買彩票來贏錢，炎亞綸回覆稱用了5.2萬新台幣來買，中了11.56萬新台幣（約3.1萬港元），雖然贏的沒有太多錢，還有錢落袋，當然令人羨慕。

對於炎亞綸「再」受財神眷顧，金曲歌后魏如萱、吳映潔（鬼鬼）、邱宇辰（毛弟）等都有留言，與炎亞綸一向好感情的鬼鬼更不客氣地直接叫炎亞綸要分紅給她。據台灣傳媒指，在台中過年的炎亞綸，每年都會買一整本的刮刮樂，與家人試手氣。而今次是炎亞綸第二次中大獎，他在前幾年也中過一次10萬獎金，令他自覺十分幸運。

中獎常客

炎亞綸的橫財運不俗，去年他以自己的生日日期去買台灣的彩票，當時的大獎為31億新台幣，儘管炎亞綸只是中了1,000元新台幣（約276港元），但也算得到個好彩頭。

而他去年出席活動時，曾透露自己平日也會花錢買彩券，雖然並非每次都有斬獲，但損手率也不算太大。

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