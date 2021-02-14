TVB視后蔡思貝上月被指搭上30多歲已婚的太陽金業集團老闆、周焯華（洗米華）拍檔Sam，事隔差不多一個月，前晚蔡思貝被發現已翻兜胡鴻鈞，兩人結伴去女方親友家拜年，見得家長和親友，看來兩人關係非淺，而蔡思貝與Sam這段霧水情緣，看來凍過水。

《蘋果》讀者透過「爆相爆片」披露，年初一當晚見到她和胡鴻鈞深夜出現在荔景祖堯邨，疑似到女方長輩家拜年，帶得去見家長，看來兩人關係有升冇減。據讀者張先生表示，前晚大年初一晚上大約11點，見到蔡思貝出現祖堯邨，他說︰「我見到蔡思貝時，佢係喺大廈落嚟接胡鴻鈞上樓，然後大約11點半左右又見佢落嚟送親友落樓，之後佢再返上樓。」

讀者張先生拍到的影片中，可見蔡思貝穿上卡其色長外套，而胡鴻鈞穿上深色外套，打扮很隨意。讀者張先生表示大約翌日凌晨12點半左右，見蔡思貝與一班人一齊落樓，張先生說︰「今次就同埋一班親戚一齊落樓，仲見到胡鴻鈞同佢一齊，佢哋成班人互相講bye bye之後，蔡思貝就同胡鴻鈞一齊行去攞車。」

兩人經過屋邨的小路，一前一後行出大路後，原來一輛啞黑色波子停在路旁，讀耆張先生見到兩人好合拍行到車旁後，分別開門上車，讀者張先生說︰「見蔡思貝好自然咁行去司機位，仲開咗車尾廂擺放東西。」之後就由蔡思貝負責做司機開車一齊離去。

翻查資料，這輛啞黑色波子屬於胡鴻鈞家姐胡嘉雯，去年10月曾被傳媒拍到蔡思貝揸這架波子代步，可見胡鴻鈞的家人愛屋及烏。而蔡思貝和胡鴻鈞的緋聞傳足一年多，今次在大時大節，胡鴻鈞去拜訪女方的親友及長輩，未有因早前蔡思貝疑做三奶一事影響，莫非兩人關係再度升溫？

曾被封TVB「姣精」的蔡思貝，之前傳出搭上Sam後，出入有司機接送，更名牌上身富貴逼人，當時有傳她飛起觀音兵胡鴻鈞（Hubert）。而阿Sam不單止已婚兼育有一女，去年更傳出Sam包養羅彩玲（Vivian），但傳出Sam搭上蔡思貝後，Vivian曾向《蘋果》表示跟Sam仍未分手，而蔡思貝疑做人三奶。至於蔡思貝和胡鴻鈞的關係，當時蔡思貝強調與Hubert沒有「降級」，從來都是好朋友，根本無升無降。

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