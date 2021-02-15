DC超英電影《正義聯盟》（Justice League）於2017年推出後劣評如潮，導演薩克薛達（Zack Snyder）於去年5月宣佈補拍，並加入新角色，製作導演版《Zack Snyder’s Justice League》，預告片於今日凌晨終於曝光。

新版本的《正》片除了原有角色「蝙蝠俠」、「超人」、「神奇女俠」和「水行俠」外，謝勒力圖（Jared Leto）所飾演的「小丑」亦在片段結尾驚喜現身，又加插外星人入侵片段。有傳小丑將在蝙蝠俠的補拍場面中出現，並殺死蝙蝠俠拍檔「羅賓」。《正》片導演版的誕生是由於薩克薛達當年拍完電影後，因其女兒離世而未能參與後期製作，並改由《復仇者聯盟》（The Avengers）導演佐斯韋頓（Joss Whedon）接手。佐斯將電影重新剪輯及補拍，又刪除大量原有的畫面，結果被搞得體無完膚，片長四小時的新版本將於下月18日上架。網民看過預告片後亦大讚吸引，又指新版根本是另一部電影。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！