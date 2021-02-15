今日是大年初四，打工仔當然初四咁樣樣，玲玲師傅之前一連7日預測了7個生肖，今日就會講吓肖猴，和老虎仔一樣，肖猴朋友今年有不少貴人星相助，無論事業或財運皆不錯，但玲玲師傅特別提醒做生意的朋友，要積穀防饑見好就收，否則到頭來一場歡喜一場空。

「屬猴嘅朋友恭喜你，因為喺牛年，你係12生肖之中數一數二咁好。今年有『天喜』星，『天喜』代表喜事重重，結婚又得，買樓又得，添丁都得。今年仲有『紫微』同『龍德』，都係強而有力嘅貴人星。『天喜』都係桃花星嚟，結咗婚嘅朋友唔好對人太熱情喇，如果唔係好易引發三角關係喎！另外未打算添丁嘅朋友今年要小心，因為好容易有喜而要結婚㗎，咁就要自己計劃得好啲喇！有『紫微』同『龍德』照住，原則上做嘢係相當順利，無論事業運或財運都有進步嘅空間！但要小心有『步敗』星，『步敗』星代表三更窮五更富，上落比較大，所以做生意嘅朋友記得積穀防饑，而投資嘅朋友就要見好就收，咁今年就會安全好多啦！」

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