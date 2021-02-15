近日因為疫情關係，加上限聚令仍未放寬，大家的拜年活動只能局限於家中或室內私人地方。好像大姐明林建明，前日（13日）年初二在家恭候好友盧海鵬和陳玉蓮等人到訪拜年，大姐明還分享喜訊指鵬哥行山後雙腳回復有力；至於向來孝順女的吳君如，就為媽媽冬嬸慶祝生日。

大姐明昨日將聚會照片貼上社交網，相中看到79歲的盧海鵬精神不錯。跟鵬哥相識幾十年的大姐明，兩人如歡喜冤家，對鵬哥自從行山後，改善了雙腳乏力問題，她高興地留言謂︰「年初二收到一個好的消息！盧海貓（指鵬哥）自從跟人行山之後，雙腿竟然回復力量，跳得行得走得！實在太開心了！因此隻貓脾性好了很多，少咗鬧人啦！哈哈！」網民看到兩人精精神神，亦留言︰「鵬哥，明姐祝你龍馬精神，身體健康！」而後輩林子博亦有留言︰「大家都好醒神。」

其實鵬哥自2018年底做過通波仔手術後，已減少工作，現過着半退休狀態，但他仍有戲癮永不言休。好友發哥周潤發，想強化鵬哥身體約他去行山，有助鵬哥回復腳力。早前發哥和鵬哥行完山後，在大埔食早餐時還被《蘋果》讀者捕獲。

此外，昨日是年初三兼情人節，吳君如就約了親友陪媽媽冬嬸過生日，資深傳媒人汪曼玲在社交網分享昨日冬嬸生日聚會的照片，她留言讚君如說︰「吳君如十分孝順，一家三口，年初三賀冬嬸生辰。祝冬嬸生日快樂 身體健康！」可是相中不見冬叔在場。

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