馬浚偉早前在Facebook開了一個名為「全港噪音滋擾聯盟」的專頁，原來過去1年他深受噪音滋擾，目前正委托大律師循民事訴訟尋求解決方法。昨晚凌晨他在Facebook直播講述來龍去脈，他表示接近11時準備就寢，樓上又發出隆隆巨響，他指這情況自去年3月開始就無間斷地重演着，其間試過報警、向業主立案法團及管理處投訴等，情況非但沒有得到改善，反而遭到樓上單位的一位太太「大力拍門」，並揚言「買起你個單位」、「唔鍾意就搬走」。

馬仔說：「投訴佢，佢又去報警，警察上嚟，有我紀錄，上幾次報過警，警員唔能夠真係做到啲乜，警察走咗，佢又重施故技。佢太過自以為事，覺得製造噪音都係合理，上次佢同管理員講，受唔到佢啲噪音，買起我個單位，叫我搬走。有時做人係咪需要俾人蝦到上面唔出聲呢？雖然對方係女性，我亦三番四次通過管理員講，但樓上嗰位太太有恃無恐，嗰種騷擾係刻意等你瞓咗覺，我係7點鐘起身，夜晚11點前上床，每晚呢個時候就聽佢揼嘢落地下，唔知點解佢可以製造咁大聲音，已經冇辦法可以理解。」

他表示試過好言相向、管理公司出警告信、報警等，最後還是接納作出民事訴訟的建議。有網民留言問律師信是否有用？馬仔直言：「有冇用唔係我哋決定，民事訴訟最大特點係，儲齊證據先，我已集齊包括錄音、錄影、投訴信、投訴紀錄，最後交畀法官去判。如果乜都諗冇用唔去做，就有人繼續去惡，相信有錢就大晒，我哋窮家仔大，偏偏唔信有錢人大晒。」

最令馬浚偉不忿的是每每睡到半夜，就遭樓上疑是掟物件發出的聲音所驚醒，曾因向管理處投訴，而反遭對方登門滋擾，雖然警員和管理員也在他家聽到樓上的噪音，但無能為力：「管理員去到樓上單位，佢反過嚟報警話樓下騷擾佢，真係有趣。我努力做一個守法有良知市民，一定盡我能力去搵解決方法，係咪有噪音管制法例、係咪有人可以申到冤、違法嘅人係咪可以得到教訓？」

有網民提議馬浚偉搬屋，他強調絕對不會搬走：「我要佢知道始作俑者，知我報警就先報警話樓下騷擾佢，佢有次喺我門口講『我知你乜水』，佢哋以為藝人會好驚，我係普通市民，享有自己權利，唔會因為公眾人物身份有專利或忌諱。你話自己有錢，叫我報警告你，叫我搬走買起我單位，令我覺得討厭，有錢唔係大晒。不停造噪音，將呢件事公開，真心講唔係為自己，同我面對同一問題嘅人好多……我想問樓上係咪有錢就大晒？」

因為馬浚偉開設了「全港噪音滋擾聯盟」，因而得知羅冠蘭也是苦主，他說：「羅冠蘭都話受到呢種折磨，但唔知可以點做。朋友話忍，我唔會忍，用我合法方法去解決，窮一身都要撐落去追究呢件事，不求賠償，只希望佢醒悟、醒覺，明知都唔收斂繼續去騷擾別人，做人不能太自私，每個人嘅家係屬於佢哋自己，不論大細、高低，富窮，唔係有錢就可以買起人哋個單位。」

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