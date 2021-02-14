韓劇在香港流行了逾20年，當中由《藍色生死戀》、《大長今》、《浪漫滿屋》，到近年的《來自星星的你》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《愛的迫降》等，都成功掀起一股韓劇熱潮。當中獲不少劇迷推介為心目中的經典韓劇亦有不少，而上月開播十周年的《秘密花園》當年成功俘虜劇迷，大結局更創下35.2%的收視紀錄，至今仍屬不少劇迷翻煲之作。

感謝觀眾支持

近日趁《秘密花園》開播十周年，韓媒《xportsnews》就採訪兩位主角玄彬和河智苑，兩人都十分感謝劇迷多年來依舊喜愛劇集。玄彬表示：「當時有很多觀眾喜愛這部作品，非常感謝大家長久以來支持《秘密花園》。作為演員，作品能受到喜愛並繼續被提及，真是很大的祝福和幸運。過了10年，現在還能傳達感言，很幸福。再次感謝喜愛《秘密花園》的所有觀眾。」同時玄彬也透露了當年拍攝要持續拍攝仰臥起坐的場面並不容易，他說：「因為要長時間反覆拍攝同一個場面，所以剛開始自己做仰臥起坐，後來工作人員們幫忙支撐住。」

重溫仍心動

至於河智苑亦表示非常感謝大家一直喜愛《秘密花園》，又透露：「不久之前有劇迷為我送來了開播十周年的禮物，這讓我感受到觀眾至今仍然沒有忘記這部作品，仍然十分熱烈地愛着它。有時候我會重溫《秘密花園》，仍然覺得心動和感概。這部劇對我而言是非常珍貴的作品，感謝大家長久以來喜愛我的角色。」

「泡沫之吻」最經典

《秘密花園》於2010年11月13日開播，於2011年1月16日播出第20集大結局，故事講述夢想成為武術導演的替身演員河智苑和刻薄百萬富翁兼百貨商店社長玄彬靈魂互換後發生的一連串故事。兩人因為深入了解彼此的生活，於是陷入愛河，幾經轉折終於大團圓結局，更迎來了三胞胎，組織一家五口幸福家庭。當年劇集開播掀起熱潮，劇中玄彬的運動裝成為潮服，而他與河智苑的「泡沫之吻」，亦多次被各劇集和綜藝節目模仿，就連劇中的對白亦成為潮語。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！