由綾瀨遙夥拍高橋一生的TBS電視台日劇《天國與地獄》成績不俗，故事交代綾瀨遙扮演充滿正義感的女刑警望月彩子，竟與殺人案疑犯日高陽斗交換靈魂，跟飾演日高的高橋一生在身份對調後，既要展開鬥智鬥力，又要互相協助隱藏秘密，昨晚播出的第五集，綾瀨遙在車上更衣，換了一套價值48萬日圓（約3.6萬港元） 的Dolce & Gabbana黑色連身裙到地下賭場，加上一身手飾，令她顯得更珠光寶氣。該集錄得13.2%收視，比上集微跌0.2%，而《天國與地獄》已連續五集超過13%以上的收視，成為今季民放劇的收視贏家。

至於日本國營電視台NHK的全新大河劇《直衝青天》，由27歲男星吉澤亮擔正飾演「日本資本主義之父」澀澤榮一，昨晚第一集內容主要集中在童年的榮一身上，收視達22.8%，比起上一套大河劇《麒麟來了》首播時的19.1%還高，而《直衝青天》陣容還有玉木宏、高良健吾、堤真一、小林薰、竹中直人、町田啟太、藤岡靛等，新婚的前SMAP成員草彅剛則飾演德川慶喜，是他相隔三年再次拍劇。

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