蔡思貝之前聲稱與胡鴻鈞是好朋友，但又會借朋友家姐的跑車揸，關係撲朔迷離。不少圈中情侶都「扮分手」以避開追訪的壓力，有人最後依然分手收場，也有人修成正果。

姚子羚 楊偉文

姚子羚前年與夜店前高層楊偉文（Raymond）爆出戀情及床照，但男方被指未辦妥離婚手續，而且有二奶，姚子羚即斬纜宣佈已經分手。但去年兩人被目睹頻頻約會，同行還有男方媽咪。

孫慧雪 Edwin

在2016年被爆與圈外男朋友Edwin Lo假分手，當時女方否認，還堅稱單身大半年，但及後又被拍到撐枱腳，隨即再承認Edwin是男朋友，最後在同年年尾結婚，現育有一子。

莊韻澄 張致恒

莊韻澄（前名莊端兒）2016年聲稱狠獙拍拖兩年的張致恒，但同年卻又被拍到行街拍拖，後來因男方偷食而真正分手。張致恒前年與粉絲雯雯奉子成婚，但被爆一腳踏五船。

何天兒 周子揚

何天兒（前名何傲兒）2016年與周子揚先後兩次被拍到當街攬啜，但女方即宣佈分手，不過同年底兩人被發現同遊首爾。最後有指何家棒打鴛鴦，周子揚公開數臭女家，反目收場。

鍾舒漫 吳浩康

吳浩康2015年3月被踢爆偷食，當時的女友鍾舒漫宣佈取消婚約，分手收場，同年9月，兩人卻被拍到夜遊銅鑼灣，被指假分手。鍾舒漫三年前與MV副導演林灝軒撻着，拍拖至今。