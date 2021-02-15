由韓國21歲女星金所炫孖《大力女子都奉順》男星志洙合作、Viu Original首套原創韓劇《月升之江》，將於今日開播，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。金所炫今日亦聯同志洙、李知勳及崔有華現身網上發佈會，在發佈會上尹尚浩導演對金所炫有讚冇彈，表示：「金所炫從兒童時期開始發展，她以端正的外貌和美麗的眼神飾演了我們一直想要尋找的平岡一角，是大韓民國屈指可數的演員之一。」對於志洙他就表示之前一直未有合作機會，但從其他劇他選角試鏡時見過他，指他的細眼很有魅力。

李知勳許收視承諾

而姜河那亦有份客申串一角，導演大讚他的演出：「第一集姜河那的演出，完全發揮他的存在感。」同時導演對劇集亦大有信心，直言希望收視破20%，李知勳更許下收視承諾：「如果收視率超過20%的話，我會穿崔有華劇中的衣服，志洙則穿金所炫劇中的衣服，男女互相換衣服跳舞吧。」

《月升之江》改編自古典小說《平岡公主與溫達將軍》，講述熱情聰敏、立志成為高句麗第一位女王的平岡公主（金所炫飾），出遊時遇上率直單純的溫達（志洙飾），二人遭到暗算後各奔東西，平岡更因為失憶而被訓練成冷漠殺手廉佳珍。十年過去，佳珍被安排刺殺國王時重遇溫達，回憶逐漸湧現，早已愛上公主的溫達也甘願放棄一切，協助平岡揭開黑暗且危險的陰謀。

志洙曾屬柔道健將

另外，身高1.86米的志洙屬模特兒出身，初中起學習柔道是個不折不扣的運動健將，曾在全國大會上奪得獎項，還獲選為國家少年代表到日本參賽。不過志洙因為從小熱愛電影、夢想成為演員，所以在升讀高中時放棄運動員生涯，加入演技學院。志洙在2012年參演電視劇，更於2015年與金喜善合作《阿媽上學去》而嶄露頭角，他曾感性表示希望成為令人驕傲的演員：「17歲時立志成為演員，那時候我想，即使我一輩子都在演戲，似乎也不會厭倦；十年後的今天，這種想法仍然沒有改變。」志洙視家人為他最大的後盾和動力，好似年前他快閃香港出席見面會時都要帶同母親和家姐來港，就連近年被問到初戀對象時，他也搞笑地以母親作為擋箭牌：「我的初戀對象是我的母親！她就像是我的朋友一樣，可以沒有障礙地溝通，而且有着開通、年輕的心，所以我們常常聊天。」

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