昨日是一年一度情人節，除了英國哈里王子（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）宣佈懷第二胎外，荷李活有不少肉緊情侶亦在社交網站貼相晒恩愛，當中加拿大男歌手Shawn Mendes還吮爆女友Camila Cabello腳趾示愛，認真難頂。

加拿大男歌手Shawn Mendes與古巴籍美國女歌手Camila Cabello打得火熱，他昨日亦趁情人節在IG上載一張拎起女友左腳喪吮的照片放閃，並留言：「我咀你的腳因為我愛你。」而Camila亦貼上兩人的咀嘴相。而《變形金剛》（Transformers）電影系列女星美瑾霍士（Megan Fox）亦不遑多讓，她與結婚10年的老公Brian Austin Green婚變後，火速搭上饒舌歌手Machine Gun Kelly，貼上自拍照之餘還公開玩脷疊脷。此外，萬人迷碧咸（David Beckham）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）等亦向老婆示愛。

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