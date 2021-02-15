盧覓雪與Error的何啟華（阿Dee）主演的網劇《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了！》，年初一在hmvod首播，成為該平台歷來首播日觀賞數最高的節目，由《復仇者聯盟》（The Avengers）及《TENET天能》（Tenet）手上搶下皇座。

阿Dee和盧覓雪對成績表示滿意，初一一齊開live講趣事，盧覓雪更爆阿Dee「爆褲」醜事。劇中有場戲講述阿Dee要抱住向後拗腰的盧覓雪，因為阿Dee擘髀擘得太低，導致條褲爆胎，裂縫橫跨整個褲檔，全場爆笑。阿Dee最後換上單車褲繼續綵排，爛褲由服裝阿姐修補，阿Dee話：「我聽到『啪』一聲，就知爆咗胎，擘得勁得滯，『弓』字步嚟得太行，條褲承受唔到，唔關雪姐事。仲擘唔挈？擘！陣間照擘，就拍畀你睇我爆胎。」

盧覓雪亦笑說：「我笑到肚都攣埋，因為佢一路扮嘢一路擘腳，我笑到氣咳，阿Dee有啲部份扮劉德華，佢扮華仔出名，呢次佢近距離喺我眼前現場咁扮，排戲時候我笑到斷氣咁滯。」她笑言一望到阿Dee扮劉華樣就忍不住笑，大讚對方有喜感，就如鄭中基、林雪等天生的喜劇人才，更揚言：「我覺得佢係鄭中基接班人，好識搞笑又好好笑。」

另外，《向》片監製蕭定一、導演吳漢邦、編劇吳兆麟及女主角盧覓雪，昨晚在新興社交平台Clubhouse開房聊天，蕭定一話大年初一邊睇《向》片邊喊，喊足15分鐘，他說：「我對成績相當滿意，嗰日我真係喊咗15分鐘收唔到聲，因為成件事係好辛苦，感受到團隊好趕、好辛苦，由構思到上架20日咁短時間做出咁好嘅質量，好多謝主創同成個團隊，除咗香港人，仲有邊度可以做到？」

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