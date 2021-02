人氣韓劇《愛的迫降》男神玄彬及孫藝珍在今年元旦日被韓媒公開約會照,最終大方認戀,令一眾fans大感高興。而兩人去年已經以情侶檔姿態擔任菲律賓電訊公司的代言人,廣告商亦先後公開他們的單人廣告片。適逢昨日情人節,廣告商十分識做,公開玄彬合體孫藝珍的全新廣告,兩人在廣告內奉旨打情罵俏,甜到漏。

冧爆講「I do」

今年情人節是兩人認戀後首個情人節,他們貫徹低調作風,預計會低調慶祝,而fans就可以透過廣告重溫二人的甜蜜時刻。去年玄彬和孫藝珍得《愛的迫降》帶挈,獲邀合體拍廣告,而拍攝時兩人已秘密拍拖。於廣告中,玄彬駕駛跑車去搵孫藝珍,不過兩人疑似在不同空間,一直未能遇上。而畫面亦不時出現《愛的迫降》的經典片段,之後兩人終於遇見,玄彬以英文問孫藝珍:「Do you believe this is possible?(你認為這有可能嗎?)」孫藝珍即冧爆表示:「I do.」孫藝珍更甜笑用雙手輕輕拍打玄彬胸口,而一直笑望着孫藝珍的玄彬,眼神充滿愛。

宋仲基愛獨處

另外,同屬男神的宋仲基前年與宋慧喬離婚後,今年就單身過情人節,不過離婚後的宋仲基密密推出新作,繼韓片《勝利號》上架後,他和全汝彬主演的tvN劇集《Vincenzo》將於周六首播。宋仲基日前孖全汝彬拍片谷劇,在劇中飾演米蘭出身、黑手黨顧問律師的宋仲基,被問到跟劇中角色有甚麼相似時,宋仲基表示:「喜歡一個人獨處。」全汝彬即驚訝地說:「你在拍攝現場把其他人照顧得很好,以為是喜歡跟別人在一起呢。」而宋仲基昨日趁情人節亦終於開通Ig賬戶,更即時上載了多張靚仔相。