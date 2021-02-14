人氣韓劇《愛的迫降》男神玄彬及孫藝珍在今年元旦日被韓媒公開約會照，最終大方認戀，令一眾fans大感高興。而兩人去年已經以情侶檔姿態擔任菲律賓電訊公司的代言人，廣告商亦先後公開他們的單人廣告片。適逢昨日情人節，廣告商十分識做，公開玄彬合體孫藝珍的全新廣告，兩人在廣告內奉旨打情罵俏，甜到漏。

冧爆講「I do」

今年情人節是兩人認戀後首個情人節，他們貫徹低調作風，預計會低調慶祝，而fans就可以透過廣告重溫二人的甜蜜時刻。去年玄彬和孫藝珍得《愛的迫降》帶挈，獲邀合體拍廣告，而拍攝時兩人已秘密拍拖。於廣告中，玄彬駕駛跑車去搵孫藝珍，不過兩人疑似在不同空間，一直未能遇上。而畫面亦不時出現《愛的迫降》的經典片段，之後兩人終於遇見，玄彬以英文問孫藝珍：「Do you believe this is possible？（你認為這有可能嗎？）」孫藝珍即冧爆表示：「I do.」孫藝珍更甜笑用雙手輕輕拍打玄彬胸口，而一直笑望着孫藝珍的玄彬，眼神充滿愛。

宋仲基愛獨處

另外，同屬男神的宋仲基前年與宋慧喬離婚後，今年就單身過情人節，不過離婚後的宋仲基密密推出新作，繼韓片《勝利號》上架後，他和全汝彬主演的tvN劇集《Vincenzo》將於周六首播。宋仲基日前孖全汝彬拍片谷劇，在劇中飾演米蘭出身、黑手黨顧問律師的宋仲基，被問到跟劇中角色有甚麼相似時，宋仲基表示：「喜歡一個人獨處。」全汝彬即驚訝地說：「你在拍攝現場把其他人照顧得很好，以為是喜歡跟別人在一起呢。」而宋仲基昨日趁情人節亦終於開通Ig賬戶，更即時上載了多張靚仔相。