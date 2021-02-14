下周三踏入39歲的陳法拉前年再婚，嫁予相戀三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov，在巴黎舉行浪漫婚禮，婚後法拉沒有放棄娛樂圈工作，並參與Marvel大作《尚氣與十環幫傳奇》演出。原來婚後短短一年，法拉已造人成功，日前更誕下女兒「小米妮」。之前一直沒宣佈懷孕喜訊的法拉，趁昨日情人節在社交網公告已為人母，實在讓人意想不到。她分別貼出三手互牽及一張懷孕時的大肚照，溫馨滿瀉。

「十月懷胎真不容易」

法拉留言指「小米妮」是鼠年尾巴的寶寶，相信她是在農曆新年前誕女，直到昨日才報喜，法拉用中英文留言：「十月懷胎真是不容易，但由看到她的那一刻開始，就覺得甚麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇！」

初為人母的法拉回覆傳媒表示：「『小米妮』喺鼠年尾出世，順產，母女平安。似媽咪有很深的小梨渦。感謝大家的祝福，新手媽咪，所以也很忙，希望有機會盡快同大家見面。也祝大家牛年身體健康。」前夫薛世恒對於法拉當上媽媽，亦戥對方高興，他說：「恭喜發財！戥佢開心，恭喜！多謝大家！」

鍾嘉欣郭晉安祝賀

圈中好友如鍾嘉欣及拍《舞動全城》結兄妹緣的馬浚偉都送上祝福，契哥馬浚偉留言祝賀：「太開心了！恭喜妹！」郭晉安昨日出席活動時，透露收到法拉傳來囡囡的照片：「好正呀！佢畀相我睇，對眼圓睩睩，好外國人mix樣，靚女嚟！以前同佢合作嘅同事都有恭喜佢，好戥佢高興。」