本港戲院經歷近3個月連續停開後，政府宣佈下星期四（年初七）有條件重開，入場觀眾須使用「安心出行」流動應用程式或者登記個人資料。遲到好過冇到的新春第一檔延至年初七，早前積壓的聖誕節及新曆年兩大檔期的電影，終於有望可上映，難怪院商們都磨拳擦掌。

由劉德華、劉青雲主演的《拆彈專家2》及荷李活大片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984），都搶在第一檔推出。至於由黃修平導演、顏卓靈、Lokman楊樂文及蔡翰億BabyJohn主演的《狂舞派3》則順延一周，趕及新年尾班車上映，早前在《蘋果》的街訪中，不少觀眾表明期待此片上映入場。至於本月25日賀歲檔二輪片中，由張繼聰、譚耀文主演的《逃獄兄弟》在早前的優先場口碑不俗，是另一值得入場的黑馬港片。

新春電影一覽：

1.《狂舞派3》

賣點︰借一班文創青年嘲諷地產霸權，題材貼地到肉。秉承上集的勁歌熱舞加Hip hop，上集已參與演出的Lokman，今時今日已成為當時得令的男子組合MIRROR的隊長。

故事大綱︰原為工業區的龍城工廈區，因平租吸引不同範疇的創作人進駐。有日他們收大業主邀請，為龍城區注入街舞、音樂、塗鴉等元素的「優化計劃」。有人欣然答應，希望藉此讓更多人注意，爭取合理待遇。亦有人認為是地產商塗脂抹粉工程，正密謀一場反對行動，各人正面對一場義與利之間的鬥爭。

2.《靈魂奇遇記》（Soul）

賣點︰廣東話版找來金像獎最佳男配角「暴龍哥」鄭中基聲演男主角Joe，金像獎最佳女配角王菀之聲演另一位主角22。兩人同為音樂人出身，先前已為《五星級大鼠》（Ratatouille）和《玩轉腦朋友》（Inside Out）擔任配音，聲音導航可謂駕輕就熟。

故事大綱︰中學音樂教師Joe，一直夢想在著名的Jazz Club表演。可惜當機會來到時，Joe在前往表演途中卻不幸掉落水渠，更靈魂出竅去到一個未知的國度。認識厭惡人類和地球生活的靈魂「22」，Joe要重回人間，必須得到22的幫助，在意想不到的歷險中，Joe找回自己心之所向。

3.《拆彈專家2》

賣點︰兩大影帝劉德華、劉青雲18年後再度合作。秉承港式電影官能上的刺激，在動作及爆破上絕無冷場。故事性及感情線上的處理，明顯比上集出色，少了上集的浮誇。

故事大綱︰香港出現連環爆炸案，前拆彈專家劉德華在現場昏迷，因而被列為嫌疑犯。事件懷疑跟「復生會」有關，劉德華為查明真相，決定逃走親自調查，找來舊戰友劉青雲幫手。

4.《神奇女俠2》

賣點︰DC的英雄片雖然一直不及Marvel英雄片吸引，但不失可觀性。主角姬嘉鐸（Gal Gadot）演出落力之外，兩名女兒及老公都有客串。彩蛋是片尾原祖級神奇女俠Lynda Carter登場。

故事大綱︰發生在80年代美蘇冷戰時期，神奇女俠因「許願石」幫助，令男友克里斯潘死而復生，亦因此神奇女俠的力量落在古文物專家蘿賓萊特身上，更藉此變成豹女。失意的石油商人Pedro Pascal藉許願石及豹女幫助，意圖發動核戰，神奇女俠要在放棄男友重生及世界和平之間取捨。

5.《唐人街探案3》

賣點︰秉承上集故事主打推理及出人意表的結局。今集場景有港人視為第二家鄉的日本，加上鈴木保奈美、三浦友和、淺野忠信。而糾纏了兩集的神秘人「Q」於今集登場，劉德華及文詠珊結尾當作彩蛋出場，神秘人身份呼之欲出。

故事大綱︰今趟故事發生在日本，王寶強及劉昊然應妻夫木聰邀請，要為黑幫大佬三浦友和洗脫殺人罪名。一宗謀殺案結局出人意表，牽涉兩代父女情仇。

6.《魔物獵人》（Monster Hunter）

賣點︰改編自同名熱玩電玩遊戲的真人版荷李活電影。歌手MC Jin（歐陽靖）一句「Chinese knees」，獲官媒《環球時報》點名指辱華，《環時》加持是入場動力。

故事大綱︰人類世界背後有個充滿危險強大的魔物世界，Milla Jovovich率領菁英部隊進入這個神秘地域。面臨全團滅亡的生存之際，Milla尋求返家之路時，遇到神秘獵人Tony Jaa，他們並肩作戰尋找回家之路。

7.《逃獄兄弟》

賣點︰沒有大卡士的演員，但平實中各司其職。張繼聰遊走黑白之間、譚耀文大佬背後的一段父女情、作為菁英的栢天男淪為階下囚，都各有前因，三人的兄弟情恰到好處。戲中的第一身讀白，至為出色。本片年初七優先場上映。

故事大綱︰龍蛇混雜的監獄，由譚耀文、張建聲平分天下，原本相安無事。因擁菁英背景的栢天男入冊，打破整個平衡。三人加上張繼聰都各自有非走不可的理由，由矛盾構建成一隊逃獄兄分兵。

8.《60分鐘招魂直播》

賣點︰新年睇鬼片都未嘗不是一個新體驗，戲中各演員在拍攝前被要求參加一個招靈會壯行。食正疫情時代，網絡通訊成為必需品的新世代，應運而生衍生出另類恐怖。

故事大綱︰構思緣起於導演Rob Savage同朋友視訊期間的惡作劇，其間他扮被不明「生物」攻擊，摔倒地上。朋友的反應被導演全程錄低，上傳到Youtube，幾日間獲得過700萬點擊。影片引起極大迴響，促成導演將類似故事拍成電影，並以視訊軟件為工具拍攝電影。故事中主角Haley邀請靈媒與五位朋友進行一次視像招靈，惡靈易請難送，不止做足「效果」，更逐一到訪每個人的家中。

9.《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》

賣點︰去年是蠟筆小新誕生30周年，本片是紀念作品，自然是一班「小新」迷必看之作，單是宣傳口號「用蠟筆拯救世界」及片中所講「自由的塗鴉為能量來源」，港人看來更是感觸萬分。

故事大綱︰塗鴉王國是以地球的自由塗鴉作為能源，隨着時代變遷塗鴉越來越少，導致王國能源衰竭。王國軍隊為國家而進攻地球。他們意外來到小新居住的春日部，小新獲得塗鴉王國珍寶「奇蹟蠟筆」，可以將畫出來的東西變成真，整個王國的命運就落在小新和手上的蠟筆上。

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