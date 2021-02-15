「冤豬頭都有盟鼻菩薩」，昨日是港女期待已久的放閃「盛事」，不少男士絞盡腦汁為愛人送上情人節「三寶」！陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi）一向熱愛打卡晒富貴生活，昨晚亦在IG貼出與新歡合照撐枱腳大晒恩愛。

富貴放閃懶理舊愛

Cammi早前被舊愛數臭，不過一向戀愛大過天的Cammi一於懶理，照樣孖新歡晒愛。Cammi與新歡相戀約7個月，今年是二人首個情人節，昨午到港島香格里拉酒店的珀翠餐廳嘆大餐，難怪Cammi梗係隆重其事，以一身黑色「戰鬥格」超低胸連身裙上陣，頸戴上金色Chanel鏈、手上更戴上求婚鑽戒，照片貫徹PS味，晒出極誇張的巨乳。

照片所見當日新歡為Cammi準備一束花，上網翻查12枝至24枝的RADICAL LOVE情人節系列紅玫瑰，售價$1,680至$2,380，而另一張圖見Cammi上載一支1982年Pétrus紅酒的照片，盡顯富貴，該紅酒價值$78,200。

遭舊愛S先生斥心術不正

Cammi新歡可謂對她不離不棄，早前Cammi被前度S先生追債80萬，怒斥Cammi心術不正、不知羞恥，去吃飯專揀米芝蓮餐廳，食物上枱就影相打卡，每餐飯至少6,000到8,000，但影完相又不吃，只當他是人肉提款機，事後Cammi堅決否認戀情及欠款，她更揶揄S先生追求送A貨手錶。

由於雙方各執一詞，最終Cammi這位認識約7個月的未婚夫跑出來護花，幫手抹黑S先生，指S先生是不敢露面的小人，又指「吃不到葡萄說葡萄酸」，他續道：「我之前已經聽過身邊朋友說這個台灣人好變態，之前因為得不到一個女的還仲去跟蹤人然後淋人地尿和屎，仲有偷拍別人這種怪癖。」更支持打針整形，認為「現在醫美科技發達，有邊個女仔唔貪靚想keep好啲？打個針，填充吓，好大件事咩」。果然情人眼裏出「西施」！

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