新年新正頭，今日就同大家講吓台灣某當紅男歌星阿吉的醉酒瘀事。話說兩、三年前阿吉想轉型去當導演拍電影，香港某金牌製片人W君與他搭檔，然後與北京某大電影公司老闆石哥傾過，想問他有否興趣投資阿吉處男作，石哥覺得個故事不錯，又是阿吉第一部做導演的影片，應該有賣點，所以就約了W君與阿吉在北京談合作。

石哥其實幾有誠意，還帶了公司一位當紅小生阿牛一起來吃飯，阿牛當時的女友也相當紅，風頭一時無兩，如今兩人已分手了。石哥希望部戲可以由阿牛任男主角，但阿吉似乎有些抗拒，他自己心中另有人選，所以始終沒表態同意。對於石哥強推銷自己人，阿吉心裏有點不高興，開始不斷向石哥和阿牛敬酒，不過他的酒量怎會好過內地人呀！好快未灌醉人，自己先醉了！酒醉之後，他還發酒瘋指着阿牛來罵，還說粗話問候人家娘親，W君都有幾分醉，但見阿吉如此失禮想勸阻他，然而發酒瘋的人又如何聽勸呢？

當時阿吉罵了阿牛10幾分鐘粗話，正常人聽到如此不堪入耳的侮辱話，早已受不了動手打人啦！但阿牛又真是出奇好脾氣，竟然能沉住氣，反而石哥被激怒了，見到自己的藝人這樣受辱，終忍不住拿起桌上一個威士忌酒瓶敲到阿吉頭上，全場人嚇呆了，阿吉當然是頭破血流，石哥餘怒未息，還想衝過去打他，反而是阿牛勸住老闆石哥不要再動手，阿牛還立刻找人送阿吉去醫院。為免被人看到阿吉洋相，阿牛還問餐廳拿了一張新枱布將他全身包住，然後搵人抬出餐廳，以免被其他食客發現阿吉受了傷。

去醫院止血包紮後阿吉已無大礙，睡醒一覺後，W君告訴他昨晚酒後闖禍事件，阿吉雖然被人打爆頭，但他反而打給石哥賠罪，畢竟他想當導演，當然得罪不起影壇大亨石哥。隔了一日石哥氣也消了，沒有再追究，不過合作計劃就沒有下文。這件事，我曾經問過石哥公司一位知情高層，他表示：「這件事，知道的人不多，你怎知道的？其實都是喝醉了鬧的事，我覺得最錯是阿吉，但老闆忍不住動手打傷人也是衝動了，所以老闆都不願多提這件事！」

撰文：白露眉

本欄逢周一、四刊出

【非常人．非常事】

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