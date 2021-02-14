日本動漫《鬼滅之刃》在各地掀起熱潮，搬上大銀幕的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》更創下前所未有的票房佳績，還無懼武漢肺炎疫情肆虐，打破日本影史票房紀錄，目前累積371億日圓（約27.43億港元），連帶漫畫單行本也賣出逾1.5億本，成績斐然。

《鬼滅之刃》原著漫畫已經完結，動畫推出至今已兩周年，續篇亦令全球粉絲引頸以待。日本《週刊少年Jump》周日在官方Twitter上證實，電視動畫第二季「遊郭篇」已開始製作，將安排在今年內開播，更同步公開了最新的73秒預告片，教fans萬分期待。

《鬼滅之刃》電視動畫第二季「遊郭篇」繼續由ufotable製作，第一季動畫幕後班底及聲優均攜手回歸，剛公開的宣傳片及海報，以「音柱」宇髓天元作焦點，交代他炭治郎、善逸、伊之助潛入藝伎雲集的「花街」尋找妻子，並展開又一場大戰。

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