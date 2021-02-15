韓國神劇《太陽的後裔》的39歲女星宋慧喬，近期主要拍攝廣告搵真銀，日前其代言的服裝品牌就公開喬妹新相。而喬妹近日又為時尚雜誌拍照，展示了獨一無二的魅力。

自言有很長的路走

在公開的照片中，宋慧喬以獨一無二的優雅氣質完美展示多套服飾。 喬妹受訪時說：「在海外和優秀的導演和演員一起工作時表面上看起來很華麗，但憑着不完美的語言實力融入他們的文化並不是一件容易的事情。 但我認為我自己條路走得很順利，因為我一直都是做我想的作品。雖然如此還遠遠不夠，演戲越演越難，隨着年齡的增長，我擔當着承載歲月的角色，被寄予的期望亦會有所增加，自己還有很長的路走。」

成品牌大使

同時喬妹近日亦獲知名品牌委任為大使，品牌方面表示：「宋慧喬展示溫柔、堅強、自信、充滿時代個性，與品牌追求的價值很相配。」

不愁寂寞

另外，喬妹和男神宋仲基離婚後，雖然未傳出新戀情，但喬妹亦不愁寂寞。即使昨日是情人節，單身的喬妹亦自得其樂，更攬實愛犬晒自拍，有愛犬陪過情人節。

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