2006年經典電影《陽光小小姐》（Little Miss Sunshine）的女主角艾碧姬布絲蓮（Abigail Breslin），近日在網上透露父親不幸患了武漢肺炎，而且病情相當嚴重，她更鬧爆現在仍有人不願戴上口罩防疫，認真是害人害己。

童星出身的艾碧姬布絲蓮已經24歲，她近日指其父確診武漢肺炎，現在要戴上呼吸儀器而且失去意識，情況令人擔憂。艾碧姬在Twitter上發文：「如果你問我爸爸，顯然口罩遠比呼吸器舒服多了，所以戴X上口罩，拜託，沒有人應該經歷這些」，艾碧姬連日來均有談到父親情況及剖白複雜心情，又懇求大家為她的父親祈禱。

艾碧姬在社交網表達出對父親病況的憂心，獲廣大網民留言打氣，但仍有人質疑戴口罩防疫的可行性，她嬲爆回應：「如果你不相信戴口罩有效、想要告訴我武漢肺炎不是真的，請你取消追蹤我，停止對我說話，好嗎？」

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