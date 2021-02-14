無綫上周三舉行《睇電視𢭃利是 融易過肥年》記者會，宣佈年三十到大年初三向全港觀眾派發逾40萬封利是，總值超過二千萬利是錢及電子現金券。不過，近日有網民發現，無綫在《東張西望》尾段公佈的得獎電話號碼中，竟然有「999」、「992」、「993」等緊急電話號碼字頭，亦有相信未曾推出市面的「6667」字頭，質疑抽獎造假。

寸1.8元出手低

根據通訊辦文件顯示，「990」至「999」字頭電話均劃作為緊急服務編碼，長度限制為大過或等於三位數字，而「6667」至「6669」字頭則為備用號碼，相信未推出市場。現時992為警務處提供的傳真報警熱線及緊急短訊求助服務，而999則為報案中心的緊急救助電話。《蘋果》記者翻查節目，同樣看到有得獎片段出現了「9995XXXX」和「9998XXXX」號碼，未知究竟是無綫出錯，還是有參加觀眾登記錯資料。不少網民留言狠批派錢造假：「垃圾電視台」、「CCTVB造假唔係第一日嘅事」及「999只能作緊急用途」等。不少網民雖然中獎，但表示抽中的利是只有1.8元，留言寸爆無綫。

《蘋果》向保安局查詢是否持有緊急服務編碼及相關編碼使用準則，局方回覆稱無回應。通訊辦亦無正面回應，僅囑記者參考「香港電訊服務號碼計劃」文件。

早經驗證程序

由於群情洶湧，無綫昨日在fb留言回覆：「因為登記過程中，觀眾有可能輸入不正規電話號碼。這個電話號碼有機會被抽中，但因不能接收SMS， 所以最終不會送出利是錢。」惟翻查宣傳片，參加者需先以電話號碼登記，並開設富融銀行賬戶，經過驗證程序，再將賬戶綁定WeChat。換言之，得獎者的電話理論上已獲主辦方驗證。今次活動由虛擬銀行富融銀行贊助，富融銀行屬騰訊旗下，聲稱派發逾40萬封利是，參加者須在該銀行開戶，再綁定WeChat Pay HK。用1.8元即可「利誘」市民開戶口及用微信，成本極低。