前日（13日）港台一名髮型師確診武漢肺炎，與他相關的密切接觸者約有26人要被隔離。繼節目主持潘杰寧、泰山及資深大律師余若薇後，昨晚大台前新聞主播、港台節目主持鄭萃雯，被送入竹篙灣隔離。據了解，她於年三十晚（11日）當晚有份主持節目《牛氣沖天賀新歲》，而確診髮型師當晚幫她吹過頭，當時雙方全程有戴口罩，而她昨午已收到檢測結果呈陰性，但仍被列為密切接觸者，昨晚被送入竹篙灣隔離。

昨晚她入營後，拍片向大家報平安，她表示是昨晚7點左右到埗，她說︰「今日我係第一日嚟到隔離營，睇新聞都知港台髮型師確診，就算有戴口罩整頭都要隔離，既來之則安之。呢度比想像中良好，我要隔離到25號，呢段時間要再接受2至3次深喉唾液檢查，以及每日要量2至3次體溫，26號凌晨我就可以離開。」她表示前日收到消息，幸好有一日時間準備執拾行李。之後她拍攝所住的隔離營房間內設備，有枱、電視、衣櫃等，她將另一張床放了她的衣服、食物等物資，亦有影洗手間，她表示感覺尚算良好、乾淨，而她帶備一些日用品如餐具、水杯、洗衣用品等。

鄭萃雯及後談到感受時，不禁掛住一對5歲大的孖仔，她說︰「有啲唔開心，工作上要安排，家人要安排，尤其係兩個仔，佢哋放緊新年假，要執好佢哋功課及通告紙等等，公公婆婆會幫手照顧。好唔開心，小朋友出世到而家5歲，未試過離開佢哋咁多日，有同佢哋解釋，佢哋都有喊，話媽咪快啲返屋企，好慘、好唔捨得，諗起都想喊。」她表示接受了事情後，心情才好一點。她更指昨日情人節是老公生日及求婚紀念日，故今年沒有慶祝，望這十多天老公好好學習湊仔。

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