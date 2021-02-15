張繼聰是圈中著名的「愛妻號」，而謝安琪（Kay）亦不時在社交平台公開放閃，是很多網民眼中很sweet的一對。昨日是情人節，很多人都在社交平台晒花、晒禮物放閃，Kay亦不例外，但在她的謝詞中，有網民聞到火藥味。

據Kay講，張繼聰送了一架米白色的中古電單車給自己，但問題出在：「第一，我係未有電單車牌嘅；第二，如果我真係去考電單車牌，唔係話一定，係大約9成機會選擇考自動波。所以當張先生送圖中呢架咁別緻嘅中古電單車仔畀我，我當然好欣賞啦！但係一諗起自己連電單車牌都冇，仲要呢架係棍波電單車，我真係好驚喜！」

張繼聰率先試車

正當大家以為Kay得物無所用，事實又非如此，她覺得：「佢送呢架我自己揸唔到嘅電單車畀我，一定係代表咗佢想鼓勵我跳出自己嘅既定框架，寓意只要我夠膽嘗試，就可以飛身躍起，騎上電單車開展一段嶄新嘅人生旅程，睇到更多不一樣嘅風光。一份好嘅禮物唔單止𠱁到你開心，分分鐘仲可以啟發到你，成為你人生嘅轉捩點。」

雖然Kay未有牌揸，但平日會約車友揸車兜風的張繼聰率先幫老婆「試車」，Kay指：「當我知道佢自己揸咗呢架車好開心咁出去周圍兜風，我立即意會到，佢一定係想將呢一份喜悅充份活現出嚟。」她更似語帶雙關地表示：「一份好嘅禮物，可以有好多層次去欣賞，就算你另一半送一架你用唔着嘅電單車畀你，然後佢仲自己揸返，你分分鐘得着仲多。」

網民讚高招

張繼聰今次送禮，網民反應不一，有人笑言叫Kay買返啲碗碟「回饋」畀老公，也有人笑言：「隔住個mon都聞到火藥味，God Bless 阿聰。」對於愛妻形象深入民心的張繼聰想出這個方法「送禮」，有網民讚：「曲線送禮物，我學識咗好多嘢」、「表裏不一。 #高招」

翻查資料，與Kay今次收的同款車，為日本水貨車，二手要車價也20萬日圓起跳，視乎車本身的新淨度及行的里數而有不同價錢，計埋運費及來港後的首次登記稅等，出車價差不多要5萬港元。

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