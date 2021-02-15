韓劇《愛上Pinocchio》、《聽見你的聲音》男星李鍾碩上月退伍，繼落實會客串演出電影《魔女首部曲：毀壞》的續集《魔女2》（暫名）外，李鍾碩昨日亦驚喜亮相人氣育兒節目《超人回來了》，力撐舊拍檔尹尚賢。
遭掛斷電話
李鍾碩和尹尚賢先後因拍攝《秘密花園》和《聽見你的聲音》而成為好朋友，友情keep到現在。近日尹尚賢攜兩女一子出演《超人回來了》，三名小孩子即透過視像電話同李鍾碩拜年，當中大女對着手機見到李鍾碩的樣子後即大感害羞，尹尚賢說：「因為她是7歲（韓國虛齡），看到長得帥的人就會害羞。」李鍾碩笑言自己出世以來第一次有人向他拜年，他又祝賀尹尚賢一家新年快樂及身體健康，同時又說：「馬上就回學校了，希望能見到朋友們，我們也快點見面吧。」之後弟弟突然掛斷電話說：「下次一定要來哦」，引得現場一陣笑聲。
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