前港男梁裕恆（Flow）今日在九龍灣出席活動，去年不獲TVB續約的他現時擔任全職健身教練，他指已經不是娛樂圈中人，亦對娛樂圈不太感興趣。問到離巢會否感到可惜？他說：「唔覺，不過覺得自己講嘢方面可以改善。」

Flow自2016年參選港男後入行，言論一向「出位」，被指是「抽水王」，包括他在2019年撐「安心事件」中的女主角黃心穎，又曾公開通訊群組對話cap圖斥責楊明態度，去年Flow更就賤男黎振燁背孕妻偷食大台姣精朱智賢（Ashley）等事件發聲，問到他覺自己說話太率直？他說：「要攣返少少，我由細都會喺政治問題、社會、男女關係上分享自己的想法，希望啟發大家思考。」而他又坦言沒有想過自己的言論會上新聞引起關注。

B.Gs將捐出盈利行善

另外，一起出席活動的女子組合B.Gs成員笑言穿上旗袍大感壓力，她們又謂疫情下想出自制口罩並加上香味的想法，她們更參與設計，而原來情人節訂製的100套口罩，預訂竟然超出100倍，令她們十分意外，並決定加印。其中唐菲說：「今次製作口罩賺嘅一定有，賺到2、3場騷錢，我哋決定加印後扣除成本，所賺嘅會捐畀慈善機構，對大家同社會作出貢獻。」而不少口罩店因供多於求而要結業，她們直言不會擔心，並會搞綽頭，製作有香味與專屬女士的口罩。

另一成員霍柔心早前工作時弄傷至股骨碎裂，她透露：「暫時呢年都未必跳到舞，因為手術時打咗兩支釘入去，一年後拆咗希望好返。我哋今年出快歌同慢歌，等埋另一個成員先一齊做，我哋齊上齊落。」而剛失戀的霍柔心笑言希望有朋友介紹，快點找到另一半。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！