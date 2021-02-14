封區強測鑊鑊食白果，限聚禁商似乎沒完沒了，今個農曆新年惟有留在家中減少外出。自己煮太麻煩，叫外賣又略嫌吃起上來欠了點溫度，這個時候你會不會想，如果有個廚師能夠上門為你煮返幾味就好了？

《私房菜滋味》由《十年》監製及導演之一的伍嘉良監製，新晉導演蔡嘉豪執導。蔡嘉豪曾經憑《樓上樓下》奪得「鮮浪潮2014－國際短片展」學生組「最佳電影」，2018年再憑《再見，程又姿》在「辛丹斯電影節：香港」獲獎。片中的上門私房菜廚師由暖男張松枝飾演。雖然只得短短兩集，卻洋溢了濃濃的本土人情味，都是有溫度的小作品。

「沒有最好的廚師，只有最用心的廚師；就算再名貴的菜式，都比不上一餐溫暖的住家飯。」《私房菜滋味》中的六星級大廚達哥（張松枝飾）常言道。筆者認同這說法，吃一頓飯，吃的不是求世上最昂貴的食材，而是享受晚餐時光的氛圍、環境，以及最重要是跟誰人共晉。

《私房菜滋味》不是煮食節目，說的也並非廚師的廚藝如何超卓，而是如何用心做一道溫暖的飯餸，吃一頓有故事的美食。達哥人人都肯教，教煮菜，也教做人的道理。

第一集達哥教兩位小妹妹煮番茄炒蛋，哪怕最後蛋炒燶了煎燶了，但吃在媽媽的口裏，一樣是天下間最溫暖的住家飯。香港不少家庭要為糊口奔波，未能親自照顧子女，片中單親媽媽為生計要兼職夜班洗碗，生性的兩位可愛女兒跟達哥偷師，並拿飯菜到後巷給媽媽吃。重點不在食材是貴是平，而是在那份親切的關懷和人情味。

第二集的故事發生在一家老字號牛腩麵店。父親因過勞忽然離世，太子爺無心繼承父業，無法煮好一碗牛腩麵，更求求其其經營，導致生意拍烏蠅，更隨隨便便說可將店舖送給陌生人。

達哥看在眼裏怒火中燒，親自下廚煮出「熟悉」的味道，令太子爺有所覺悟，拜師學煮正宗牛腩麵，以慰天上的父親。究竟達哥為何這般憤怒？他與牛腩麵店又有何淵源？

兩集《私房菜滋味》番茄炒蛋、牛腩麵，現已上架。即到《果燃台》免費觀看。

果燃台 | 果迷專屬嘅影片世界

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！