英國哈里王子和太太梅根(Meghan Markle)自去年初脫離皇室，卸下高階皇室成員身份，不再執行公務後，一家三口和兒子Archie定居美國洛杉磯。王子夫婦在美國時間的情人節當日，宣佈懷上第二胎，更分享一張新相，黑白照中，兩人在家中後院的草地樹下歡度時光，梅根躺在哈里膝上，手按住圓渾隆起的肚皮。 他們的發言人證實：「我們能證實Archie要做哥哥了。薩塞克斯公爵與夫人對於第二個孩子即將出世，感到非常欣喜。」

黑白相由兩人的好友攝影師 Misan Harriman用iPad影下，哈里輕摸住梅根頭髮，兩人相望充滿愛意，兩人穿得休閒舒服，赤腳上陣。梅根的單色簡約鬆身長裙，腰間繫有可調較長短的帶子，來自美國品牌 Carolina Herrera，是她陀大仔Archie時，品牌設計師Wes Gordon特別為她訂做的大肚裙，由於照片是黑白相，沒從得知真正顏色，以深淺色調計，估計是米白或米黃色。其實她之前陀Ｂ亦穿過 Carolina Herrera的孕婦裙現身，大肚時當然亦少不了愛牌Alexander McQueen、 Givenchy 、Club Monaco等。

梅根今次沒有戴上戴妃的珠寶首飾，但就以另一種方式去紀念戴妃，就是在情人節當天宣佈懷孕消息。當年戴安娜陀住哈里王子時，正是在情人節當天向傳媒證實懷孕，事隔37年，哈里和梅根揀了在同一天宣佈喜訊，相當窩心。有網民更找到當年的剪報，放上Twitter和皇室迷分享。

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