《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》2月15日（一）Video Talk精選節目表： 機鬥【Video Talk：挑戰瑪利歐歷史《超級瑪利歐3D世界 + 狂怒世界》】

日期：2月15日（周一）

時間：7pm - 7:45pm

主持：穆林

嘉賓1：零制作 Zero

嘉賓2：Gadget Guy記者 Vincent

嘉賓3：數碼捕籠主持 Jack

內容：任天堂 Switch 最新大作《超級瑪利歐3D世界 + 狂怒世界》成為農曆新年最佳遊戲！雖然《超級瑪利歐3D世界》是出自 Wii U 的舊作，但 Switch 版加插狂怒世界的新故事內容，帶來全新的感覺！而且可以online 一起合作過關，最適合留在家中抗疫遊戲。今集邀請零制作 Zero、Gadget Guy記者 Vincent以及數碼捕籠主持 Jack一起合作闖關之餘，主持更會邊玩邊發問關於瑪利歐歷史問題，挑戰誰是真正瑪利歐專家！

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