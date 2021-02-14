新年流流，百無禁忌，我看《孤味》，但相信有人會覺得新正頭看《孤味》好大吉利是，畢竟電影開場不久就有人離世（之後又持續出現各種跟離世有關的場所與儀式），但因為這個突然出現和立即離去的男人，令一班女人重新面對自己，面對家人。

撰文：月巴氏

總覺得農曆新年令人好攰，攰在面對家庭，攰在應酬隨時幾年都不會見上一面的姨媽姑姐。人明明孤獨的來，卻又注定甩不掉親人這羈絆。

林秀英70大壽那一天，應該高高興興，畢竟捱了大半世人，可以安享晚年，偏偏就在這一天知道「老公」離世——這個老公，拋妻棄女，臨走前只放低一張他簽好名的離婚協議書。

學習放下

她一個女人，靠在街邊檔賣蝦卷賣到紅遍台南，獨力湊大三個女，不羈的大女阿青，是著名舞蹈家；拘謹的二女阿瑜，在台北做整形醫生，她老公也是醫生，有個女，好黐婆婆，而她只想安排個女早點去美國讀書；細女佳佳，專心替媽咪打理餐廳。爸爸在醫院離世那天，佳佳也在場，唯獨她，一直有跟陪伴爸爸走人生最後一段路的蔡阿姨聯絡。

一個不負責任的男人（第二次）突然離去，令這四個女人，翻起塵封的記憶、不甘，和恨。

問心，《孤味》是一個本質老土、兼絕對可以拍到好像台灣8點檔連續劇的俗套家庭故事，事實上，有不少場口，只要一個不慎，處理得稍有偏差，不是淪為鬧劇，就是嚴重地灑狗血，結合成一齣嚴重灑狗血的鬧劇，但現在沒有，身兼編劇導演的許承傑，由始至終都冷靜地描述這個（主要由女人構成的）家庭故事，沒有太灰暗的沉溺，沒有太荒謬的奇情，而是有時哀傷，有時歡愉，有時無奈，有時甜蜜，到了最後，大家學習放下，卸下那長年懸在生命中的重擔，重新面對自己，重新投入與家人的關係。

眾人中最不能兼最不該放下的自然是林秀英。陳淑芳飾演的這個女人，長年捱苦受苦，老公還在身邊時，要忍受對方的不負責任，老公決意離開後，就要承受養育女兒的重擔和娘家的責難，當她活到人生七十古來稀，自以為甚麼都已經看得開，其實一直都看不開，死鬼老公把離婚協議書掉低那天所穿的外套，她一直好好保存，摺好，放在衣櫃裏：那張離婚協議書，她一直沒有簽名，她不捨、不忿、不甘。當她知道有另一個女人陪伴老公走完人生最後一段歲月，她很想見一見這個女人，可能是好奇，可能是恨，又其實，連她自己都不知道是基於甚麼心理。

唱着甘甜

而同時，林秀英無形中將自身的不幸，轉化為看待三個女兒人生的態度，她接受不了大女對婚姻的不認真（令她想起死鬼老公）；她在娘家的地位，令二女強迫自己必須出人頭地；她最錫細女，讓細女接手自己事業細女卻手指拗出唔拗入，私下跟那個蔡阿姨保持聯絡……大家一直相安無事，因為大家都把一切收埋心裏，只要不把問題攤出來，問題便不算存在。是這個不負責任的老公/老竇，以一種永恒離去的方式再次出現，令問題浮面，她們不得不去面對、解決。許承傑沒有讓所有問題完美解決BBQ散場，而是讓林秀英在的士裏，（幻想跟那個已經永遠離去的人）唱着《孤味》，人生的味酸甘甜，春夏秋冬隨風去，她只管回想過去的甜，以另一種方式跟這個自己心愛過的人團圓。