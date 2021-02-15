ViuTV今月初播完15集cult片《太平紋身店》，上周一（8日）以外購劇《戰毒》接手晚上9點半的黃金時段，不過劇集主要角色由邵氏演員擔正，諸如莊思敏、黃宗澤、吳卓羲都討不到觀眾歡心，加上合拍劇和警察題材兩個元素，令ViuTV的支持者揚言罷睇，更開設「ViuTV停播《戰毒》關注組」專頁抵制。

《戰毒》原本有30集，到現時為止只播出了首5集，已經引起了一輪關公災難。不過ViuTV善於聆聽網民意見，今日在Facebook專頁，悄悄地宣佈下周一（22日）起，晚上9點半會播由朴海鎮主演的韓劇《上司實習生》，隻字不提《戰毒》何去何從，網民都極速留言感謝停播《戰毒》，肯聽民意。

根據現時ViuTV官網節目表，《戰毒》會在本周五（19日）晚上9時半播第10集，並在周六、日（20日）晚上11點半，一日連播3集至2點半，攝走深宵時段。ViuTV其後回覆《蘋果》，指《戰毒》將於本月20及21日播出結局篇，《蘋果》再到官網節目表核對時間，發現16集被加上「結局篇」標籤。至於《戰毒》由原本30集大減一半至16集，《蘋果》嘗試了解刪減內容，ViuTV只稱沒有補充。

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