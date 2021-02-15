【宋慧喬成為Fendi代言人】

宋慧喬雖然已有近兩年多沒有戲劇新作與大家見面，但依然人氣不減，一向是時尚品牌竉兒的她，近日又再取得新名衍。

今日她在自己的IG搶先發佈，成為Fendi韓國區代言人，並演繹了最新的2021春夏女裝系列，展示出其獨特的優雅氣質。過往韓國女星金喜善、李聖經等曾出任過Fendi的品牌好友，而宋慧喬則是一舉拿下代言人的首個韓國明星，貼文在短短三小時，已有超過四十三萬like！

Fendi今年1月才宣佈由女星米倉涼子擔任56年來首位日本大使，現在換上宋慧喬登場，看來品牌將在日本、韓國推動更多元的發展，而品牌其他的星級代言人，還有牌大中華區代言人的趙薇，以及皮具代言人的男星張若昀。

【女團AESPA成為Givenchy代言人】

韓流文化席捲全球，不少時尚品牌都會找韓國明星擔任代言人。相信Givenchy也深諳韓星的驚人影響力，因此近日宣佈由 SM娛樂的新女團 AESPA成為新任品牌大使，這也是品牌首次以K-POP藝人擔任品牌大使。

AESPA去年11月以歌曲《Black Mamba》出道，出道僅51日就打破了K-POP史上出道歌曲MV最快達到一億次播放量的紀錄，可見其人氣魅力。而出道不足四個月的AESPA，這次全團員一併成為Givenchy 的代言人，於時裝界屬於較為罕見。對於 AESPA，創意總監 Matthew M. Williams就表示：「當我第一次見到AESPA時就強烈地感受到每一位成員的能量， 不論是作為個人與團體的獨特個性與形象，都很自然地與Givenchy的感性形成聯結，AESPA的時裝風格就是有她們獨有的色彩。」

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