日本女子組合乃木坂46的一姐白石麻衣已畢業單飛，年僅21歲的山下美月立即被捧做新世代王牌，工作量大增，受歡迎程度正不斷上升。

山下美月遠赴巴黎取景的首本寫真集《不能忘記的人》去年上市，銷量累積18萬本，出版商宣佈本月底會推出新版，並加送postcard刺激銷情。山下美月上月為乃木坂第26張細碟《我會喜歡上自己的》擔任center，應市首周賣出58.9萬張登上oricon銷量榜冠軍，第二周也有3.4萬張，累積銷量已達60多萬，使山下美月進一步上位。山下美月的機會接踵而至，由女主播田中美奈實主持的朝日電視台人氣節目《撒嬌有何不好呢？》，最近就邀請山下美月在當中的迷你劇環節中擔任女主角，獲撮合跟19歲矚目星二代Kaito組成嶄新配搭。

Kaito父親是Mr.Children主音櫻井和壽，除了是樂隊鼓手外，更開始吃香電視圈，早前就有份參演《逃跑雖可恥但有用 加油吧人類！新春特別篇》，而今次在迷你連續劇中拍住山下美月，自該劇上月底在當地播出後，不少網民大讚兩人登對，絕對是俊男美女組合。

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