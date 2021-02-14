蔡思貝入行以來緋聞不絕，被封為「人肉發電廠」，她在圈中有五位好姊妹，六人還一同組成「SÏXTERS」，情路同樣多姿多采。

何雁詩去年結婚

2017年和屬同一唱片公司的鄭俊弘撻着，但當時男方有圈外未婚妻，因此她被指是第三者，有指她更一度為情自殘。不過兩人排除萬難最終修成正果，去年11月在港結婚。

陳瀅翻撻猷亨

先後跟周志文、張振朗、羅天宇等傳緋聞，2015年跟賭王兒子何猷亨（圖）拍拖，翌年兩人分手，女方在2018年一度傳出與陳家樂拍拖，但去年7月她陪猷亨出席睹王喪禮，被指翻撻成功。

吳嘉熙三角關係

吳嘉熙曾跟夏雨兒子黃奕晨（圖）拍拖兩年，但前年10月各自在社交網宣佈分手，當時有指女方搭上商台DJ阿檸，結伴去英國出席好友婚禮，但兩人否認拍拖。

陳嘉寶兩年抱兩

陳嘉寶入行已公開有初戀情人男友、滑水教練黃頌祈，兩人在2013年開始拍拖，2017年結婚，當時在老公成長地長洲行禮擺酒，前年初誕下長女Hosanna，去年9月再誕下次女Eliana。

賴慰玲一家三口

於2012年與舞台劇演員梁子峰拍拖，2017年7月宣佈未婚懷孕，8月28日正式註冊結婚，同年年底產下一子。賴慰玲產後繼續拍劇，上月更在無綫頒獎禮獲最佳女配角。