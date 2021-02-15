因為一場武漢肺炎，令人類生態產生巨變。以前每當有假期，大家第一時間買機票外出旅行，但今年剛好相反，莫說外出旅行，連與大班朋友見面，都變得是一件奢侈的事。 受到疫情影響，去年鄧麗欣（Stephy）主力留在香港，連帶農曆年亦留港度過，日前Stephy在尖沙嘴接受《蘋果》專訪，她表示今年農曆年有另一番體會，Stephy說：「諗返轉頭，原來我好耐都冇喺香港過年，試過最多係年初一留一日，陪吓媽咪，之後就飛走咗，今年係留得最耐嘅一年。」

難得女兒可以在自己身邊，似乎最開心的會是Stephy媽媽，Stephy說：「哈哈，佢嫌多呀！成日問我：『點解仲喺屋企？點解冇嘢做？』本來我屋企唔係太傳統，以往過年都冇乜準備。不過我今年想有啲過年氣氛，雖然可能大部份時間都會留喺屋企，但都會準備啲過年嘅嘢。」問有否減少被催婚機會，Stephy笑說：「冇喇，佢哋唔會催婚，已經放棄咗。」屈指一算，Stephy與台灣男友邱勝翊（王子）因為疫情關係，差不多有10個月沒有見面，她說：「真係要見吓喇，我哋已經plan咗，不過唔話你知！」終於可以與男友見面，難怪她全程心情勁靚，笑得特別開心。

2020年對於Stephy而言，可以說是豐收的一年，電影和電視分別都有作品推出，而且更獲得好成績：「其實我都好感恩，喺呢個疫境嘅一年，都有好多好事發生，可以遇到咁鍾意嘅劇本同角色，百年難得一遇都可以俾我遇到，真係好好彩！好似下半年嘅 《男排女將》，大家多咗時間可以喺屋企睇，仲有好多朋友討論，就算本身唔做運動，都俾嗰份熱血精神感染，呢樣係我一直都好想做嘅嘢。喺呢個時候可以帶啲正能量畀大家，對我嚟講，係開心過話收視好高！」

Stephy還表示先後因為疫情要取消或者延期的工作，隨着疫情逐漸有緩和迹象，有部份已經有望在農曆年過後開工：「我自己都好期待工作嘅來臨，但係喺而家嘅環境，好多嘢今日都唔知聽日會點，所以都係乜計劃都唔好計劃住，大環境冇得自己諗，暫時做好自己，做定準備。既然都冇辦法控制嘅時候，不如搵一個最好嘅方法同適合嘅方式去面對，當你有咗時間，咪可以去學或者做一啲平時冇乜機會做嘅嘢。」至於今年會否再拍劇？Stephy笑說：「一定有，我都等緊劇本，不過我唔會刻意區分電影抑或電視。但原來可以喺電視睇到自己都幾好喎，始終電影同電視唔同，電影會好快落畫，所以都會有啲失落。」

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