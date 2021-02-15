香港足球名將陳肇麒（陳七）與組合MVG前成員劉雅婷（Toby）育有4歲囝囝，上年11月再誕下B女，湊成一個「好」字。家中多了兩個化骨龍，陳七去年中宣佈掛靴轉投飲食業，為南華足主羅傑承打理旗下旺角新開張的餐廳，加倍努力賺奶粉錢養家。

日前《蘋果》在銅鑼灣發現陳七化身暖男爸爸拖實囝囝行街，同行只有一名工人姐姐，太太Toby則未有在旁。西裝look的陳七，帶住囝囝和外傭一行三人，離開銅鑼灣步往港鐵站時，全程拖到實，入到車廂抱住囝囝坐，親力親為照顧，工人姐姐負責幫小主人拿背包。

陳七父子去到中環站準備轉車時，在車站內途經一間零食店，囝囝拉住爸爸入舖頭買零食。揀好零食之後，陳七付款時，囝囝忽然急步跑開，陳七反應非常快，即刻緊張轉頭望，見囝囝不在視線範圍內，錢都未畀就即刻去搵仔，而工人姐姐則撓住手在旁邊睇熱鬧，見陳七亦沒有吩咐工人姐姐看住小朋友，而是自己寸步不離望到實，連搭扶手電梯都要背轉身企照顧個仔，認真廿四孝爸爸。

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